ОКО ЗА ОКО: первый комплекс разведки и уничтожения "Пульстрон" передан десантникам 80-й ОДШБр

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80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, которая сейчас работает в Донецкой области, получила комплекс разведки и уничтожения "Пульстрон" в рамках совместной инициативы сети ОККО и Фонда "Повернись живим" - ОКО ЗА ОКО.

Об этом сообщается на Facebook-странице ОККО.

В состав одного такого комплекса входит более 400 ударных и разведывательных БПЛА разных типов, 7 автомобилей типа пикап, 8 комплектов Starlink, автомобильные и портативные радиостанции, приборы ночного видения, компьютеры, зарядные устройства, генераторы и другое оборудование.

"Это первый из десяти "Пульстронов", которые получат Десантно-штурмовые войска в рамках инициативы ОКО ЗА ОКО. Каждый такой комплекс разведки и поражения стоимостью 50 миллионов гривен создан для того, чтобы находить и уничтожать врага, как днем, так и ночью", - рассказывает заместитель директора Фонда "Повернись живим" Олег Карпенко.

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБАК) в составе 80-Й ОДШБр с позывным Директор заверил, что его подразделение на все 100% использует это оборудование для защиты нашего государства.

"Комплекс очень полезен. Он позволяет круглосуточно проводить разведку и доразведку, проверять и анализировать полученную информацию, наносить плановые удары по выявленным целям и контролировать всю линию столкновения", – отметил командир РУБАК в составе 80 ОДШБр.

"Усиление ВСУ стало одним из приоритетных направлений нашей компании с момента полномасштабного вторжения. ОКО ЗА ОКО – это наш флагманский проект, который уже обеспечил артбригады и разведбаты 25 разведкомплексами "ШАРК"; а бригады ТрО – пулеметами, минометами и гранатометами. Теперь наша задача – передать подразделениям ДШВ 10 комплексов разведки и уничтожения, – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Василий Дмитриев. – Спасибо всем водителям, которые уже второй год подряд заправляют свои автомобили PULLS'ом мести и приобщаются к поддержке ВСУ. Отдельно благодарим те бизнесы, которые присоединяются вкладами для поддержки ДШВ".

Напомним, что в рамках инициативы сеть ОККО перечисляет по 1 гривне с каждого проданного литра горючего PULLS на оружие и технику для ВСУ. С первых дней полномасштабной войны на усиление войск, проекты по восстановлению страны и социально важные инициативы компания уже направила более 1,6 миллиарда гривен.