ОКО ЗА ОКО: перший комплекс розвідки та знищення Пульстрон передано десантникам 80-ї ОДШБр

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80-а окрема десантно-штурмова бригада, яка зараз працює на Донеччині, отримала комплекс розвідки та знищення Пульстрон у рамках спільної ініціативи мережі ОККО і Фонду "Повернись живим" – ОКО ЗА ОКО.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ОККО.

До складу одного такого комплексу входить понад 400 ударних і розвідувальних БПЛА різних типів, 7 автомобілів типу пікап, 8 комплектів Starlink, автомобільні й портативні радіостанції, прилади нічного бачення, комп’ютери, зарядні пристрої, генератори та інше обладнання.

"Це перший із десяти Пульстронів, які отримають Десантно-штурмові війська у рамках ініціативи ОКО ЗА ОКО. Кожен такий комплекс розвідки та ураження вартістю 50 мільйонів гривень створений для того, аби знаходити та знищувати ворога, як вдень, так і вночі", — розповідає заступник директора Фонду "Повернись живим" Олег Карпенко.

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБАК) у складі 80-ї ОДШБр з позивним Директор запевнив, що його підрозділ на всі 100% використає це обладнання для захисту нашої держави.

"Комплекс дуже корисний. Він дає змогу цілодобово проводити розвідку й дорозвідку, перевіряти й аналізувати здобуту інформацію, наносити планові удари по виявлених цілях і контролювати усю лінію зіткнення", – зазначив командир РУБАК у складі 80 ОДШБр.

"Підсилення ЗСУ стало одним із пріоритетних напрямків нашої компанії з моменту повномасштабного вторгнення. ОКО ЗА ОКО – це наш флагманський проєкт, який уже забезпечив артбригади і розвідбати 25 розвідкомплексами "ШАРК"; а бригади ТрО – кулеметами, мінометами та гранатометами. Тепер наша задача – передати підрозділам ДШВ 10 комплексів розвідки та знищення, – коментує віцепрезидент з маркетингу ОККО Василь Дмитрів. – Дякуємо усім водіям, які вже другий рік поспіль заправляють свої автівки PULLS’ом помсти і долучаються до підтримки ЗСУ. Окремо дякуємо тим бізнесам, які приєднуються внесками для підтримки ДШВ".

Нагадаємо, що в рамках ініціативи мережа ОККО перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS на зброю та техніку для ЗСУ. Від перших днів повномасштабної війни на підсилення війська, проєкти з відбудови країни та соціально важливі ініціативи компанія вже спрямувала понад 1,6 мільярда гривень.