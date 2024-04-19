Российский ракетный удар по Одесщине разрушил емкости с агропродукцией в порту "Южный", - Мининфраструктуры

Российский ракетный удар по порту "Южный" разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Атакованы два терминала в порту "Южный", специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 39-я атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области - повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

Читайте также: Враг атаковал Одесщину. Под ударом - инфраструктура региона

"Даже при таких условиях Украине удалось экспортировать по Украинскому коридору более 40 млн тонн грузов. Это значительно больше, чем Россия дала возможность экспортировать во времена Зерновой инициативы", - подчеркнули в Мининфрастуктуры.