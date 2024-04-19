Российский ракетный удар по Одесщине разрушил емкости с агропродукцией в порту "Южный", - Мининфраструктуры
Российский ракетный удар по порту "Южный" разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.
"Атакованы два терминала в порту "Южный", специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это уже 39-я атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области - повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.
"Даже при таких условиях Украине удалось экспортировать по Украинскому коридору более 40 млн тонн грузов. Это значительно больше, чем Россия дала возможность экспортировать во времена Зерновой инициативы", - подчеркнули в Мининфрастуктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
АнтиМайданівці, при посадах, змін не вносять до Законів…