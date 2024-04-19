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Новости Война
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Российский ракетный удар по Одесщине разрушил емкости с агропродукцией в порту "Южный", - Мининфраструктуры

порт,пожежа,південний

Российский ракетный удар по порту "Южный" разрушил емкости с агропродукцией, которая должна была идти на экспорт в страны Азии и Африки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

"Атакованы два терминала в порту "Южный", специализирующихся на перевалке агропродукции. Один из терминалов принадлежит всемирно известной сингапурской компании "Дельта Уилмар", которая работает в Украине с 2004 года и владеет также несколькими заводами по переработке агропродукции. Это более 300 млн долларов инвестиций и около 1000 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже 39-я атака России по объектам портовой инфраструктуры Одесской области - повреждены и частично уничтожены 215 объектов, 153 транспортных средства, 8 гражданских судов, пострадали 26 гражданских лиц.

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"Даже при таких условиях Украине удалось экспортировать по Украинскому коридору более 40 млн тонн грузов. Это значительно больше, чем Россия дала возможность экспортировать во времена Зерновой инициативы", - подчеркнули в Мининфрастуктуры.

Автор: 

обстрел (26862) Одесская область (3542) Порт Пивденный (14)


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Топ комментарии
+5
Це проблеми африканців.Особливо багатьох які літають в москву і підриму.ть саміти і нііяк не засуджують дії орків.А в нас просять їжу.Хай йдуть козі в тріщину.Ба більше щей за кошти приїджають нас вбивати.Це ліниві нероби які тільки і чекають що світ їм щось надасть ба більше вони впевнені що білі їм винні і ні чого не роблять вже з років 50 а то і більше щоб підіймати свої країни.Якщо африканцям срати на нас тільки дай пожрати то мені срати на них вцілому за їх позицію.
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19.04.2024 22:21
+4
Я вважаю, що добрі безпілотники тепер сміло можуть завітати до порту Новоросійська.
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19.04.2024 22:19
+2
Координатори ЖДУНІВ та фсб, знають …
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19.04.2024 22:30
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Путін вб'є мільйони африканців
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19.04.2024 21:57 Ответить
Це проблеми африканців.Особливо багатьох які літають в москву і підриму.ть саміти і нііяк не засуджують дії орків.А в нас просять їжу.Хай йдуть козі в тріщину.Ба більше щей за кошти приїджають нас вбивати.Це ліниві нероби які тільки і чекають що світ їм щось надасть ба більше вони впевнені що білі їм винні і ні чого не роблять вже з років 50 а то і більше щоб підіймати свої країни.Якщо африканцям срати на нас тільки дай пожрати то мені срати на них вцілому за їх позицію.
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19.04.2024 22:21 Ответить
Та які 50 років! Вони ніколи й нічого не робили. Тільки ото охота й трішки сг - щоб щось пожерти. А зараз максімум - туристів розважають. Крім великих міст.
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19.04.2024 22:53 Ответить
Звіт куди попали? Кому?
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19.04.2024 21:57 Ответить
Країнам Півдня....
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19.04.2024 22:03 Ответить
.... пускачам
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19.04.2024 22:06 Ответить
Координатори ЖДУНІВ та фсб, знають …
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19.04.2024 22:30 Ответить
+ +
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19.04.2024 22:31 Ответить
Дотринділись. Ми обійшли московітські пропозиції. Але від кацапів нелегко позбавитись ! Краще мовчки все робити. Збили Ту, ну й добре. Але не треба це виставляти наче це перемога над ворогом.
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19.04.2024 22:05 Ответить
Я вважаю, що добрі безпілотники тепер сміло можуть завітати до порту Новоросійська.
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19.04.2024 22:19 Ответить
Особливо на 9 травня! Срєпно привітати скрєпний народ із сакральним святом. Бажано будь де, куди долетить безпілотник
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19.04.2024 22:55 Ответить
Чергова, КРИВАВА робота ЖДУНІВ, через їх безкарність…
АнтиМайданівці, при посадах, змін не вносять до Законів…
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19.04.2024 22:28 Ответить
Салліван тепер до путіна поїде? З проханням не бити по аргоінфраструктурі України, бо ціни на хліб перед виборами подскочать
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19.04.2024 23:28 Ответить
Це ж якесь падло навело. Точно з тих, що там працюють.
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19.04.2024 23:29 Ответить
 
 