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Новости Война
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Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, - ОВА

вибух

Российские захватчики ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы", - говорится в сообщении.

На месте работают все подходящие службы. Предварительно: люди не пострадали.

Читайте также: Взрывы раздались в Сумах: Враг нанес авиационный удар по гражданской инфраструктуре (обновлено)

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обстрел (26862) Сумская область (2988) Сумы (1071)


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20.04.2024 00:23 Ответить
Через пару днів туди гундосний із дєрмачило приїде і буде бакси просити....
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20.04.2024 00:38 Ответить
Він вже приїжджав раніше сюди. Я тоді одразу сказав, це не добре. Куди він приїжджає, там триндець приходить.
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20.04.2024 02:23 Ответить
Так, дійсно, після його візиту в Суми почало прилітати мало не щодня
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20.04.2024 08:00 Ответить
Бо бідоносець.
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20.04.2024 08:13 Ответить
Прилітати почало після візиту РДК , який зробив відео і фото прикордонних хат в Козінкє і зник.
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20.04.2024 08:38 Ответить
🔥Більше 50 українських БПЛА атакували рф цієї ночі, - Міноборони рф.

Пошкоджено 2 електропідстанції (у Калузі та Брянську) і НПЗ на Смоленщині.
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20.04.2024 08:21 Ответить
бахнуло вчера ночью поздно... где - пока не знаю, сильно бахнуло
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20.04.2024 08:35 Ответить
Було 2 прильота...
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20.04.2024 09:16 Ответить
 
 