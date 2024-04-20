Враг нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Сумы, - ОВА

Российские захватчики ударили ракетой по гражданской инфраструктуре Сум.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 19 апреля, россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре города Сумы", - говорится в сообщении.

На месте работают все подходящие службы. Предварительно: люди не пострадали.

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