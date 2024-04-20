Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, - ОВА

Російські загарбники вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

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