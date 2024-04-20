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Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, - ОВА

вибух

Російські загарбники вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми", - ідеться у повідомленні.

На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали.

Також дивіться: Унаслідок авіаудару по Сумах трьох людей травмовано, пошкоджено вікна адмінбудівель і житлових будинків. ФОТОрепортаж

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обстріл (28365) Сумська область (3644) Суми (876)


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20.04.2024 00:23 Відповісти
Через пару днів туди гундосний із дєрмачило приїде і буде бакси просити....
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20.04.2024 00:38 Відповісти
Він вже приїжджав раніше сюди. Я тоді одразу сказав, це не добре. Куди він приїжджає, там триндець приходить.
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20.04.2024 02:23 Відповісти
Так, дійсно, після його візиту в Суми почало прилітати мало не щодня
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20.04.2024 08:00 Відповісти
Бо бідоносець.
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20.04.2024 08:13 Відповісти
Прилітати почало після візиту РДК , який зробив відео і фото прикордонних хат в Козінкє і зник.
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20.04.2024 08:38 Відповісти
🔥Більше 50 українських БПЛА атакували рф цієї ночі, - Міноборони рф.

Пошкоджено 2 електропідстанції (у Калузі та Брянську) і НПЗ на Смоленщині.
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20.04.2024 08:21 Відповісти
бахнуло вчера ночью поздно... где - пока не знаю, сильно бахнуло
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20.04.2024 08:35 Відповісти
Було 2 прильота...
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20.04.2024 09:16 Відповісти
 
 