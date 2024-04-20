Ворог завдав ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Суми, - ОВА
Російські загарбники вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми.
Про це повідомили у Сумській ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, 19 квітня росіяни вдарили ракетою по цивільній інфраструктурі міста Суми", - ідеться у повідомленні.
На місці працюють всі відповідні служби. Попередньо, люди не постраждали.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пошкоджено 2 електропідстанції (у Калузі та Брянську) і НПЗ на Смоленщині.