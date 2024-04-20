Один человек погиб в результате обстрела оккупантами Антоновки на Херсонщине

В результате обстрела россиянами поселка Антоновка на Херсонщине вчера вечером погибла женщина.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"19 апреля около 20:00 российские военные в очередной раз обстреляли поселок Антоновка.

Один из снарядов попал по территории частного дома. Во дворе травмы, несовместимые с жизнью, получила 80-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Как сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки противник обстреливал Надднепрянское, Зеленовку, Инженерное, Приднепровское, Садовое, Тягинку, Берислав, Михайловку, Кизомис, Велетенское, Антоновку, Отрадокаменку, Станислав и город Херсон.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз нет", - говорится в сообщении.

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