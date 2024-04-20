Рашисты обстреляли Волчанск, есть погибший и раненая. ФОТО

Оккупанты обстреливают гражданское население Волчанска Харьковской области, есть погибший и раненая.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня около 8 утра российские войска попали в 9-этажку и частный дом. Пострадала 60-летняя женщина.

"В результате попадания по частному домовладению на месте погиб 50-летний гражданский мужчина. Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают выясняться", - отмечает Синегубов.

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