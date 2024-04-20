Рашисти обстріляли Вовчанськ, є загиблий та поранена. ФОТО

Окупанти обстрілюють цивільне населення Вовчанська Харківської області, є загиблий та поранена.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні близько 8 ранку російські війська влучили у 9-поверхівку та приватний будинок. Постраждала 60-річна жінка.

"Внаслідок влучання по приватному домоволодінню на місці загинув 50-річний цивільний чоловік. Усі деталі та обставини події продовжують з‘ясовуватися", - зазначає Синєгубов.

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