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Новини Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Антонівки на Херсонщині

херсонщина

Унаслідок обстрілу росіянами селища Антонівка на Херсонщині вчора ввечері загинула жінка.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"19 квітня близько 20:00 російські військові вкотре обстріляли селище Антонівка.

Один із снарядів поцілив по території приватного будинку. На подвір’ї травми, несумісні з життям, отримала 80-річна жінка", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28365) Херсонська область (5728)


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20.04.2024 10:43 Відповісти
 
 