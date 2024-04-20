Одна людина загинула внаслідок обстрілу окупантами Антонівки на Херсонщині
Унаслідок обстрілу росіянами селища Антонівка на Херсонщині вчора ввечері загинула жінка.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"19 квітня близько 20:00 російські військові вкотре обстріляли селище Антонівка.
Один із снарядів поцілив по території приватного будинку. На подвір’ї травми, несумісні з життям, отримала 80-річна жінка", - йдеться в повідомленні.
Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, минулої доби противник обстрілював Наддніпрянське, Зеленівку, Інженерне, Придніпровське, Садове, Тягинку, Берислав, Михайлівку, Кізомис, Велетенське, Антонівку, Одрадокам'янку, Станіслав та місто Херсон.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватних будинки. Були зафіксовані влучання в об’єкт критичної інфраструктури та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", - йдеться в повідомленні.
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