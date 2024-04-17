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Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, один чоловік зазнав поранень, - ОВА

каб

Армія Росії з авіації обстріляла Берислав Херсонської області, внаслідок цього один чоловік зазнав поранень.

Про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу. Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю", - йдеться в повідомленні.

Після цього до лікарні звернувся 67-річний місцевий мешканець. В нього діагностували контузію. Лікарі надали чоловіку медичну допомогу.

Читайте: За добу окупанти завдали ударів по 7 населених пунктах Херсонщини, зранку обстріляли з безпілотника Зміївку, є поранений

Автор: 

обстріл (28183) Берислав (180) Херсонська область (5698)


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Ми обстріляли мацьку, санкт-перербург, владивосток?

Потужно відповімо одним дроном,якого зіб'ють.
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17.04.2024 21:53 Відповісти
 
 