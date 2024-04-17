Росіяни обстріляли Берислав на Херсонщині, один чоловік зазнав поранень, - ОВА

Армія Росії з авіації обстріляла Берислав Херсонської області, внаслідок цього один чоловік зазнав поранень.

Про це пишуть в телеграм-каналі Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері російська армія завдала авіаційного удару по Бериславу. Ворог спрямував на мирне місто дві керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю", - йдеться в повідомленні.

Після цього до лікарні звернувся 67-річний місцевий мешканець. В нього діагностували контузію. Лікарі надали чоловіку медичну допомогу.

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