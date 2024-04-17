Россияне обстреляли Берислав на Херсонщине, один мужчина получил ранения, - ОВА

Армия России из авиации обстреляла Берислав Херсонской области, в результате этого один человек получил ранения.

Об этом пишут в телеграм-канале Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Вечером российская армия нанесла авиационный удар по Бериславу. Враг направил на мирный город две управляемые авиабомбы. В результате обстрела повреждено админздание", - говорится в сообщении.

После этого в больницу обратился 67-летний местный житель. У него диагностировали контузию. Врачи оказали мужчине медицинскую помощь.

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