Сырский и командующий обороной Дании Гилдгаард обсудили срочные нужды ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел встречу с командующим обороной Дании генералом Майклом Уиггерсом Гилдгаардом во время его визита в Киев.
Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Уиггерса Гилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы", - говорится в сообщении.
Как отметил Сырский, во время встречи стороны обсудили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.
"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинского войска.
Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой", - добавил главнокомандующий.
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