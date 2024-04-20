Сырский и командующий обороной Дании Гилдгаард обсудили срочные нужды ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский провел встречу с командующим обороной Дании генералом Майклом Уиггерсом Гилдгаардом во время его визита в Киев.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Состоялся визит в Киев новоназначенного Командующего обороной Дании Генерала Майкла Уиггерса Гилдгаарда. С первого дня полномасштабного вторжения Дания была на стороне Украины, на стороне защиты демократии и свободы", - говорится в сообщении.

Как отметил Сырский, во время встречи стороны обсудили неотложные потребности Вооруженных Сил Украины на разных направлениях и пути и возможности для дальнейшей поддержки со стороны датского правительства.

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"Пользуясь случаем, поблагодарил датское правительство и народ за системную поддержку украинского войска.

Партнерство с Данией, одной из стран-основательниц НАТО, остается для нас весомой поддержкой", - добавил главнокомандующий.

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