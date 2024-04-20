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Новости Помощь Украине
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Конгресс США отклонил все антиукраинские правки к закону о помощи Украине

Сенат США

Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

До рассмотрения законопроекта в Палате дошло четыре правки:

  • авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;
  • авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;
  • авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;
  • авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.

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Три поправки были отклонены конгрессменами устным голосованием, еще одну, которую выносил Кевин Херн, не рассматривали.

В субботу Палата представителей рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754)


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Топ комментарии
+14
Це тільки початок, ще знову Сенат по другому кругу. Але ж ця уроженка України спартц кінчена істота.
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20.04.2024 20:45
+11
Мені таки дико неприємно, що я виріс в одній з нею Носівці (правда, коли я вже парубкував, вона ще в 1й клас ходила). Цій лахудрі краще на історичну батьківщину не потикатись. Буде якийсь прикрий нещасний випадок.
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20.04.2024 21:26
+8
Закон допомоги Україні сенатом прийнято!
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20.04.2024 20:46
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Обнадійлива новина. Можна сподіватись на позитивне рішення щодо закону про допомогу Україні
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20.04.2024 20:39 Ответить
Як довго вони рожали😭😱
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20.04.2024 20:53 Ответить
Третій і четвертий пункти треба було б лишити
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20.04.2024 20:39 Ответить
Я згоден з Вами на рахунок третьої поправки.
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20.04.2024 20:46 Ответить
А військовим ЗП платити треба чи ні?
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20.04.2024 20:47 Ответить
Добрий початок.
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20.04.2024 20:40 Ответить
Це тільки початок, ще знову Сенат по другому кругу. Але ж ця уроженка України спартц кінчена істота.
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20.04.2024 20:45 Ответить
Тут дуже багато її *******. Хз чому.
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20.04.2024 20:48 Ответить
Такі ж ******* як і вона.
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20.04.2024 22:11 Ответить
Скільки хххх розплодилося в Україні і які гадять по світу. Ця дамочка більш гебістська за самого пуйла. Їй ще ікнеться.
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20.04.2024 20:49 Ответить
Все таки спартц зовсім не українська фамілія. Мабуть якась мадьярка.
Мене більше цікавить невже американські спецслужби не можуть на неї щось нарити? Ну явно ж кацапами куплена з потрохами.
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20.04.2024 22:47 Ответить
Кульгейко її справжнє прізвище.заробітчанка з 90-х.це не наша стара.добра діаспора
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20.04.2024 22:57 Ответить
Який ще початок? Те, що прийняте 20 квітня палатою представників буде буде затверрдженими додатками до документа, який Сенат вже розглядав. "Безуглізація", чи "спартизація"Конгресу не пройде якщо він дійсно цього не хоче. Затримки з боку президента напевне ж не буде!
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21.04.2024 06:36 Ответить
Закон допомоги Україні сенатом прийнято!
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20.04.2024 20:46 Ответить
311 голосів ЗА, 112 проти
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20.04.2024 20:56 Ответить
А сенат теж сьогодні приймав?
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20.04.2024 20:56 Ответить
Палата Представників
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20.04.2024 21:03 Ответить
Не Сенат, а Конгрес
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20.04.2024 20:59 Ответить
А що зі Спартц трапилося? Тут же більшість, особливо пенсіонери, ковтку за неї рвали, яка вона хороша. Правду говорили колись, треба у нас заборонити пенсіонерам узагалі брати участь у якихось внутрішніх голосуваннях.
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20.04.2024 20:47 Ответить
Ты и впраду считаешь, что зеленского пенсионеры выбрали?
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20.04.2024 21:00 Ответить
То що я вважаю, особливо те, що рахую ти все одно не зрозумієш.) Ні вправду, ні вкивду.
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20.04.2024 21:06 Ответить
Если ты такой уникальный, может тебе и не стоит ничего комментировать на обозрение общественности? Будь, - "вещью в себе", и сиди тихо, не отсвечивай. Ведь, на самом деле, все что ты пишешь - шаблонно, не актуально, бессмысленно, а, с эстетической точки зрения- просто убого. Зато, если не будешь ничего писать - сможешь за умного сойти, по крайней мере - для себя
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20.04.2024 21:25 Ответить
Ковтку за неї рвали ?
Глотка не перекладається як "ковтка" - є слово горлянка.
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20.04.2024 22:06 Ответить
Палата представників Конгресу США на позаплановій суботній сесії ухвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України.
За законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти - 58.
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20.04.2024 20:47 Ответить
Дякуємо!

І на кого тепер схожі ці ідіоти із своїми поправками перед своїми виборцями?
На них поевселюдно вилили відра гів..на!

Особливе вітання курві Вікусі!
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20.04.2024 20:50 Ответить
Фі, як ви вульгарно. Її плюгавий керівник оприділив таких дам іменем "с паніжєной соціальной отвєтсвєнностью".
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20.04.2024 21:16 Ответить
"Мы люди простые, гимназиев и школ кгб не заканчивали"
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20.04.2024 21:55 Ответить
Мені таки дико неприємно, що я виріс в одній з нею Носівці (правда, коли я вже парубкував, вона ще в 1й клас ходила). Цій лахудрі краще на історичну батьківщину не потикатись. Буде якийсь прикрий нещасний випадок.
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20.04.2024 21:26 Ответить
під час відбудови Носівки...

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20.04.2024 21:58 Ответить
А Кевіна Герна варто було послухати . Його поправку треба розглянути .
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20.04.2024 21:03 Ответить
Спартц -курва
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20.04.2024 21:08 Ответить
нарешті
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20.04.2024 21:13 Ответить
Спартц, ви - найкраща .

Це народ - поганий, а ви справжня україночка. Сидіти в штатах і просити зменшити для земляків допомогу, це потужно)
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20.04.2024 21:15 Ответить
Спартц за фахом аудитор і знає як розподілялись (розкрадались) американські кошти.
Тому вона за надання фізичної зброї, техніки, обладнання, амуніції, але не живих грошей.
Україна тільки виграє, бо менше повертати.
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20.04.2024 22:12 Ответить
Тому пропонувала зняти 8 млрдів військової допомоги?
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20.04.2024 22:59 Ответить
Що ви з нею носитесь?! Невже ви не розумієте, що її поправка була лише приводом, щоб ще відкласти законопроект про допомогу Україні? А тим часом Україна стікає кровʼю. Спартц є просто одним із проектів Кремля. Ще одна Савченко.
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21.04.2024 08:14 Ответить
Щодо ініціативи Кевіна Герна...гм... чому ж це вона антиукраїнська ?
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20.04.2024 21:22 Ответить
А що Україні потрібна тільки військова допомога?
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21.04.2024 08:19 Ответить
Наразі-так.
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21.04.2024 09:36 Ответить
Виктории Спартц конченая тварь.
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20.04.2024 23:01 Ответить
 
 