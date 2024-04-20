Конгресс США отклонил все антиукраинские правки к закону о помощи Украине

Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

До рассмотрения законопроекта в Палате дошло четыре правки:

авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;

авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;

авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;

авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.

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Три поправки были отклонены конгрессменами устным голосованием, еще одну, которую выносил Кевин Херн, не рассматривали.

В субботу Палата представителей рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.