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Конгресс США отклонил все антиукраинские правки к закону о помощи Украине
Палата представителей Конгресса США отклонила все четыре поправки к проекту с помощью Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
До рассмотрения законопроекта в Палате дошло четыре правки:
- авторства Виктории Спартц, направленной на исключение ряда подпунктов помощи;
- авторства Марджори Тейлор Грин, направленной на уменьшение всех долларовых сумм, предусмотренных законопроектом, до нуля;
- авторства Кевина Херна, направленной на установление запрета на использование экономической помощи для выплаты пенсий и заработных плат государственным служащим;
- авторства Кэт Каммек, направленной на изъятие из законопроекта всей невоенной помощи.
Три поправки были отклонены конгрессменами устным голосованием, еще одну, которую выносил Кевин Херн, не рассматривали.
В субботу Палата представителей рассматривает четыре законопроекта об иностранной помощи, в том числе и Украине.
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Мене більше цікавить невже американські спецслужби не можуть на неї щось нарити? Ну явно ж кацапами куплена з потрохами.
Глотка не перекладається як "ковтка" - є слово горлянка.
За законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти - 58.
І на кого тепер схожі ці ідіоти із своїми поправками перед своїми виборцями?
На них поевселюдно вилили відра гів..на!
Особливе вітання курві Вікусі!
Це народ - поганий, а ви справжня україночка. Сидіти в штатах і просити зменшити для земляків допомогу, це потужно)
Тому вона за надання фізичної зброї, техніки, обладнання, амуніції, але не живих грошей.
Україна тільки виграє, бо менше повертати.