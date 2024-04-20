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Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону щодо допомоги Україні
Палата представників Конгресу США відхилила всі чотири поправки до проєкту з допомогою для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правда".
До розгляду законопроєкту в Палаті дійшло чотири правки:
- авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;
- авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;
- авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;
- авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.
Три поправки були відхилені конгресменами усним голосуванням, ще одну, яку виносив Кевін Герн, не розглядали.
У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.
Топ коментарі
+14 Elvis2
показати весь коментар20.04.2024 20:45
+11 Oleksandr Kuklyuk
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+8 Only
показати весь коментар20.04.2024 20:46
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Мене більше цікавить невже американські спецслужби не можуть на неї щось нарити? Ну явно ж кацапами куплена з потрохами.
Глотка не перекладається як "ковтка" - є слово горлянка.
За законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти - 58.
І на кого тепер схожі ці ідіоти із своїми поправками перед своїми виборцями?
На них поевселюдно вилили відра гів..на!
Особливе вітання курві Вікусі!
Це народ - поганий, а ви справжня україночка. Сидіти в штатах і просити зменшити для земляків допомогу, це потужно)
Тому вона за надання фізичної зброї, техніки, обладнання, амуніції, але не живих грошей.
Україна тільки виграє, бо менше повертати.