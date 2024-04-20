Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону щодо допомоги Україні

Палата представників Конгресу США відхилила всі чотири поправки до проєкту з допомогою для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правда".

До розгляду законопроєкту в Палаті дійшло чотири правки:

авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;

авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;

авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;

авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.

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Три поправки були відхилені конгресменами усним голосуванням, ще одну, яку виносив Кевін Герн, не розглядали.

У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.