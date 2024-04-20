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Новини Допомога Україні
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Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону щодо допомоги Україні

Сенат США

Палата представників Конгресу США відхилила всі чотири поправки до проєкту з допомогою для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правда".

До розгляду законопроєкту в Палаті дійшло чотири правки:

  • авторства Вікторії Спартц, спрямованої на виключення низки підпунктів допомоги;
  • авторства Марджорі Тейлор Грін, спрямованої на зменшення усіх доларових сум, передбачених законопроєктом, до нуля;
  • авторства Кевіна Герна, спрямованої на встановлення заборони на використання економічної допомоги для виплати пенсій та заробітних плат державним службовцям;
  • авторства Кет Каммек, спрямованої на вилучення з законопроєкту усієї невійськової допомоги.

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Три поправки були відхилені конгресменами усним голосуванням, ще одну, яку виносив Кевін Герн, не розглядали.

У суботу Палата представників розглядає чотири законопроєкти про іноземну допомогу, зокрема й Україні.

Автор: 

Конгрес США (1226) допомога (8328)


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Топ коментарі
+14
Це тільки початок, ще знову Сенат по другому кругу. Але ж ця уроженка України спартц кінчена істота.
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20.04.2024 20:45
+11
Мені таки дико неприємно, що я виріс в одній з нею Носівці (правда, коли я вже парубкував, вона ще в 1й клас ходила). Цій лахудрі краще на історичну батьківщину не потикатись. Буде якийсь прикрий нещасний випадок.
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20.04.2024 21:26
+8
Закон допомоги Україні сенатом прийнято!
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20.04.2024 20:46
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Обнадійлива новина. Можна сподіватись на позитивне рішення щодо закону про допомогу Україні
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20.04.2024 20:39 Відповісти
Як довго вони рожали😭😱
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20.04.2024 20:53 Відповісти
Третій і четвертий пункти треба було б лишити
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20.04.2024 20:39 Відповісти
Я згоден з Вами на рахунок третьої поправки.
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20.04.2024 20:46 Відповісти
А військовим ЗП платити треба чи ні?
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20.04.2024 20:47 Відповісти
Добрий початок.
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20.04.2024 20:40 Відповісти
Це тільки початок, ще знову Сенат по другому кругу. Але ж ця уроженка України спартц кінчена істота.
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20.04.2024 20:45 Відповісти
Тут дуже багато її *******. Хз чому.
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20.04.2024 20:48 Відповісти
Такі ж ******* як і вона.
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20.04.2024 22:11 Відповісти
Скільки хххх розплодилося в Україні і які гадять по світу. Ця дамочка більш гебістська за самого пуйла. Їй ще ікнеться.
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20.04.2024 20:49 Відповісти
Все таки спартц зовсім не українська фамілія. Мабуть якась мадьярка.
Мене більше цікавить невже американські спецслужби не можуть на неї щось нарити? Ну явно ж кацапами куплена з потрохами.
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20.04.2024 22:47 Відповісти
Кульгейко її справжнє прізвище.заробітчанка з 90-х.це не наша стара.добра діаспора
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20.04.2024 22:57 Відповісти
Який ще початок? Те, що прийняте 20 квітня палатою представників буде буде затверрдженими додатками до документа, який Сенат вже розглядав. "Безуглізація", чи "спартизація"Конгресу не пройде якщо він дійсно цього не хоче. Затримки з боку президента напевне ж не буде!
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21.04.2024 06:36 Відповісти
Закон допомоги Україні сенатом прийнято!
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20.04.2024 20:46 Відповісти
311 голосів ЗА, 112 проти
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20.04.2024 20:56 Відповісти
А сенат теж сьогодні приймав?
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20.04.2024 20:56 Відповісти
Палата Представників
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20.04.2024 21:03 Відповісти
Не Сенат, а Конгрес
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20.04.2024 20:59 Відповісти
А що зі Спартц трапилося? Тут же більшість, особливо пенсіонери, ковтку за неї рвали, яка вона хороша. Правду говорили колись, треба у нас заборонити пенсіонерам узагалі брати участь у якихось внутрішніх голосуваннях.
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20.04.2024 20:47 Відповісти
Ты и впраду считаешь, что зеленского пенсионеры выбрали?
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20.04.2024 21:00 Відповісти
То що я вважаю, особливо те, що рахую ти все одно не зрозумієш.) Ні вправду, ні вкивду.
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20.04.2024 21:06 Відповісти
Если ты такой уникальный, может тебе и не стоит ничего комментировать на обозрение общественности? Будь, - "вещью в себе", и сиди тихо, не отсвечивай. Ведь, на самом деле, все что ты пишешь - шаблонно, не актуально, бессмысленно, а, с эстетической точки зрения- просто убого. Зато, если не будешь ничего писать - сможешь за умного сойти, по крайней мере - для себя
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20.04.2024 21:25 Відповісти
Ковтку за неї рвали ?
Глотка не перекладається як "ковтка" - є слово горлянка.
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20.04.2024 22:06 Відповісти
Палата представників Конгресу США на позаплановій суботній сесії ухвалила законопроєкт про конфіскацію російських активів на користь України.
За законопроєкт проголосували 360 конгресменів, проти - 58.
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20.04.2024 20:47 Відповісти
Дякуємо!

І на кого тепер схожі ці ідіоти із своїми поправками перед своїми виборцями?
На них поевселюдно вилили відра гів..на!

Особливе вітання курві Вікусі!
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20.04.2024 20:50 Відповісти
Фі, як ви вульгарно. Її плюгавий керівник оприділив таких дам іменем "с паніжєной соціальной отвєтсвєнностью".
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20.04.2024 21:16 Відповісти
"Мы люди простые, гимназиев и школ кгб не заканчивали"
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20.04.2024 21:55 Відповісти
Мені таки дико неприємно, що я виріс в одній з нею Носівці (правда, коли я вже парубкував, вона ще в 1й клас ходила). Цій лахудрі краще на історичну батьківщину не потикатись. Буде якийсь прикрий нещасний випадок.
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20.04.2024 21:26 Відповісти
під час відбудови Носівки...

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20.04.2024 21:58 Відповісти
А Кевіна Герна варто було послухати . Його поправку треба розглянути .
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20.04.2024 21:03 Відповісти
Спартц -курва
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20.04.2024 21:08 Відповісти
нарешті
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20.04.2024 21:13 Відповісти
Спартц, ви - найкраща .

Це народ - поганий, а ви справжня україночка. Сидіти в штатах і просити зменшити для земляків допомогу, це потужно)
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20.04.2024 21:15 Відповісти
Спартц за фахом аудитор і знає як розподілялись (розкрадались) американські кошти.
Тому вона за надання фізичної зброї, техніки, обладнання, амуніції, але не живих грошей.
Україна тільки виграє, бо менше повертати.
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20.04.2024 22:12 Відповісти
Тому пропонувала зняти 8 млрдів військової допомоги?
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20.04.2024 22:59 Відповісти
Що ви з нею носитесь?! Невже ви не розумієте, що її поправка була лише приводом, щоб ще відкласти законопроект про допомогу Україні? А тим часом Україна стікає кровʼю. Спартц є просто одним із проектів Кремля. Ще одна Савченко.
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21.04.2024 08:14 Відповісти
Щодо ініціативи Кевіна Герна...гм... чому ж це вона антиукраїнська ?
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20.04.2024 21:22 Відповісти
А що Україні потрібна тільки військова допомога?
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21.04.2024 08:19 Відповісти
Наразі-так.
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21.04.2024 09:36 Відповісти
Виктории Спартц конченая тварь.
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20.04.2024 23:01 Відповісти
 
 