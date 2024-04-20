Спикер Джонсон встретился с одесситом Сергеем Гайдаржи, жена и 4-месячный сын которого погибли от обстрела РФ. ФОТО
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи, жена и ребенок которого погибли от российского удара по Одессе 2 марта.
Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очень правильный шаг. С трагической предысторией.
Молодой одессит, потерявший жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и благочестием. Жена Сергея, погибшая вместе с крошечным сыном, была дочерью пастора.
Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, потерявших детей родителях - именно та эмоциональная тяжелая правда, которую мы должны доносить миру. Конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей, каждый день промедления с оружием против зла – это усиление зла, новые жертвы, убитые украинские женщины и дети…
Народная дипломатия, которая необходима сегодня, чтобы Украина получила помощь. Павел Унгурян, спасибо, что организовал эту встречу.
Следим сегодня за важными и столь долгожданными новостями из США", - написала Геращенко.
Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. В результате удара РФ по многоэтажке погибли 12 человек, из них 5 - дети. Среди погибших – Анна Гайдаржи и ее 4-месячный сын Тимофей.
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Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.
А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
Смерть кацапам!
Всеж, До Джонсона є запитання…
Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!
Як він зі своею набожнестью не побачив що кожен час коштуе Україні жіттю своїх громадян?!
Як його набожність може вживаються з ліцімерством Трампа?!
Та страхом втратити свою посаду спікера?
Вона високо його оцінила. Це її право.
Але е і другі думки.
Із того, що я бачу із новин, то Джонсон - адекватна людина. Але дуже боїться Трампа і трамістів.
Ну і, чуже не болить. Ми можемо ображатися, бо це наш біль. Але я не пам'ятаю, наприклад, коли хуту різали тутсі в Руанді, щоб хтось із українців переймався через це...
Це неправильно. Перед публікацією своїх варіантів законів про допомогу Джонсон зустрічався з Трампом, обговорював допомогу Україні і отримав повну підтримку.
Його нарцісіанством, та замашками диктатора.
Він особисто нічого не гальмував, відбувається боротьба політичних сил, особливо перед виборами. Кожна сторона має свої пріоритети. Республіканці вважають, що найважливішим питанням для США є закриття кордону. Демократи навпаки. Але з часом республіканцям прийшло розуміння, що питання війни в Україні важливіше за навіть закриття кордону. Тому більшість конгресменів-республіканців вирішила допомогти Україні на шкоду проблемам США. Джонсон очолив цю більшість. На старих позиціях залишилася меншість - 39 осіб.
Далі голосування про допомогу Україні. Вже почали розглядати наш законопроект.
❌ правку #1 від Вікторії Спартц. Вона хоче виключити 8 мільярдів $ невійськової допомоги.
❌ правка #2 від Марджорі Тейлор Грін, хоче припинити всю допомогу нам. Теж не прошла - лише 70.
❌правка від Кет Каммака #4, який хоче прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Теж пролітає, хоча республіканці дали багато 150.