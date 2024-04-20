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Спикер Джонсон встретился с одесситом Сергеем Гайдаржи, жена и 4-месячный сын которого погибли от обстрела РФ. ФОТО

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи, жена и ребенок которого погибли от российского удара по Одессе 2 марта.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очень правильный шаг. С трагической предысторией.

Молодой одессит, потерявший жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и благочестием. Жена Сергея, погибшая вместе с крошечным сыном, была дочерью пастора.

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Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, потерявших детей родителях - именно та эмоциональная тяжелая правда, которую мы должны доносить миру. Конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей, каждый день промедления с оружием против зла – это усиление зла, новые жертвы, убитые украинские женщины и дети…

Народная дипломатия, которая необходима сегодня, чтобы Украина получила помощь. Павел Унгурян, спасибо, что организовал эту встречу.

Следим сегодня за важными и столь долгожданными новостями из США", - написала Геращенко.

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Спікер Палати представників Конгресу США зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і син якого загинули від російського удару по Одесі

Спікер Палати представників Конгресу США зустрівся з Сергієм Гайдаржи, дружина і син якого загинули від російського удару по Одесі

Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. В результате удара РФ по многоэтажке погибли 12 человек, из них 5 - дети. Среди погибших – Анна Гайдаржи и ее 4-месячный сын Тимофей.

Автор: 

Конгресс США (1234) Одесса (7879) Джонсон Майк (133)


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Топ комментарии
+34
ПНХ, козломордий. Воткі нєт. Проходь.
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20.04.2024 19:50
+28
Дякую Сергія Гайдаржи , що незважаючи на своє горе, зустрівся із Джонсоном , та просить про допомогу Україні.
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20.04.2024 19:58
+24
> ОН В США СБЕЖАЛ,значит УХИЛЯНТ

Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.

А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
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20.04.2024 20:00
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Правила форума Совет форумчан
Ты хоть сам понял что написал?
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20.04.2024 19:48 Ответить
> ОН В США СБЕЖАЛ,значит УХИЛЯНТ

Його дружина загинула, і він лишився єдиним годувальник в сім'ї . Він самотній батько.

А ти, , новорег, який прийшов обурювати людей. Модератори, забаньте пліз прокацапленого бота.
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20.04.2024 20:00 Ответить
Раз уже Україна йому не Батьківщина і він її покинув,то, може б хоча б, пішов на фронт та помстився кацапам за свою сім"ю?
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21.04.2024 14:14 Ответить
ПНХ, козломордий. Воткі нєт. Проходь.
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20.04.2024 19:50 Ответить
Не знаю шо вонО там написало, але судячи з вашого посту зрозумів шо то було кацапське падло. Я поставив вам лайк
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20.04.2024 20:00 Ответить
О, тут є таки бот. Він частенько сюди заходить срати. Його ніки тут довго не живуть.
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20.04.2024 20:15 Ответить
Він добре розуміє, що його досить швидко забанять. І все одне бігом біжить сюди, бо тут його ви.....ть. Звичайний мазохист.
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20.04.2024 20:50 Ответить
Стули пельку кацапе. Ці невинні люди загинули через таких кацапождунів як ти
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20.04.2024 19:51 Ответить
Ще раз ПНХ, ублюдок.
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20.04.2024 19:52 Ответить
просто виїхав. він батько-одинак. ти далі заголовка не читав? його жінку кацапи вбили
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20.04.2024 19:52 Ответить
тупое и злобное руское животное ты уже вылило все скрепы больной но хоругвеносной руской души. А теперь исчезни. Че под чужим флагом ?
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20.04.2024 20:02 Ответить
нет. главный ***** - это ты.. потеряйся нах в иле под Оренбургом..
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20.04.2024 20:12 Ответить
Дякую Сергія Гайдаржи , що незважаючи на своє горе, зустрівся із Джонсоном , та просить про допомогу Україні.
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20.04.2024 19:58 Ответить
Дякую Сергію!
Смерть кацапам!
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20.04.2024 20:09 Ответить
Ірина, взагалі це добре. Ви щира людина.

Всеж, До Джонсона є запитання…

Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!

Як він зі своею набожнестью не побачив що кожен час коштуе Україні жіттю своїх громадян?!

Як його набожність може вживаються з ліцімерством Трампа?!
Та страхом втратити свою посаду спікера?
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20.04.2024 20:04 Ответить
А чого ви питаєте у Ірини? Ці питання до виборців респів в Штатах. А от чому вони, виборці, й досі НІЧОГО не знають про війну в Україні - це вже до ЗЕбуїна і його ставленика в Раді, що не дає дозволу виїхати на зустічі в Штатах депутатам з опозиції. І, слідкуючи за вами на цьому ресурсі, я здивований тим, що ви цього не розумієте. Знаю, що вам, як і всім нам, болить, але ж питання треба, все ж таки, ставити тим, хто має на них відповідати, а не до тих, хто інформує.
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20.04.2024 20:12 Ответить
Я не питаю у Ірини про Джонсона. Це ріторічні питання.

Вона високо його оцінила. Це її право.

Але е і другі думки.
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21.04.2024 03:50 Ответить
А З ЛЯДСТВОМ ТРАМПА?
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20.04.2024 20:19 Ответить
Питання до Джонсона є.

Із того, що я бачу із новин, то Джонсон - адекватна людина. Але дуже боїться Трампа і трамістів.

Ну і, чуже не болить. Ми можемо ображатися, бо це наш біль. Але я не пам'ятаю, наприклад, коли хуту різали тутсі в Руанді, щоб хтось із українців переймався через це...
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20.04.2024 20:32 Ответить
"Але дуже боїться Трампа і трамістів."

Це неправильно. Перед публікацією своїх варіантів законів про допомогу Джонсон зустрічався з Трампом, обговорював допомогу Україні і отримав повну підтримку.
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20.04.2024 21:02 Ответить
Тому і зустрічався, щоб заручитися підтримкою і Трампа, і його собак у Конгресі. Без цієї підтримки він боявся діяти.
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20.04.2024 21:18 Ответить
Трамп схвалив підтримку - то чим невдоволення?
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20.04.2024 21:29 Ответить
В чому ви побачили невдоволення? Я писав про Джонсона, а не про Трампа.
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20.04.2024 21:32 Ответить
Джонсон вніс поправку Трампа про те, що допомога буде даватися в кредит.
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20.04.2024 21:40 Ответить
І що?
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20.04.2024 21:46 Ответить
Невдоволення у наших хлопців яких півроку безкарно вбивали москалі коли вони марно просили підтримку артилерії.
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20.04.2024 23:05 Ответить
Якби могло статися інакше, воно б сталося, Маємо те, що маємо
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20.04.2024 23:32 Ответить
Непередбачуваностью Трампа.

Його нарцісіанством, та замашками диктатора.
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21.04.2024 03:53 Ответить
Можна докладніше про "замашками диктатора."?
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21.04.2024 13:43 Ответить
"Як цей пан, «Той вирізняється консерватизмом і набожністю.» зміг шість місяців гальмувати допомогу Україні?!"

Він особисто нічого не гальмував, відбувається боротьба політичних сил, особливо перед виборами. Кожна сторона має свої пріоритети. Республіканці вважають, що найважливішим питанням для США є закриття кордону. Демократи навпаки. Але з часом республіканцям прийшло розуміння, що питання війни в Україні важливіше за навіть закриття кордону. Тому більшість конгресменів-республіканців вирішила допомогти Україні на шкоду проблемам США. Джонсон очолив цю більшість. На старих позиціях залишилася меншість - 39 осіб.
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20.04.2024 20:59 Ответить
Ну да, у Трампа после всех его интриг и склок просел рейтинг, теперь новые заявления и новые цели. Какая грязь эта политика.
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20.04.2024 20:06 Ответить
Дуже правльний вчинок.Дяка організаторам зустрічі
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20.04.2024 20:13 Ответить
Джонсон прокацапський сідор і він себе ще покаже...
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20.04.2024 20:27 Ответить
А хто оцей кабан в вишиванці на фото?
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20.04.2024 20:33 Ответить
папа
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20.04.2024 20:43 Ответить
❗️$8,1 млрд допомоги від США отримає Тайвань
Далі голосування про допомогу Україні. Вже почали розглядати наш законопроект.
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20.04.2024 20:42 Ответить
❗️Провалені усі «антиукраїнські» правки у Сенаті, пише Железняк:
❌ правку #1 від Вікторії Спартц. Вона хоче виключити 8 мільярдів $ невійськової допомоги.
❌ правка #2 від Марджорі Тейлор Грін, хоче припинити всю допомогу нам. Теж не прошла - лише 70.
❌правка від Кет Каммака #4, який хоче прибрати всю невійськову допомогу з закону для України. Теж пролітає, хоча республіканці дали багато 150.
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20.04.2024 20:44 Ответить
Не провалені, а відхилені
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20.04.2024 20:58 Ответить
Ну от не **** та "українських коренів" Вікторія Спартц!
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20.04.2024 21:07 Ответить
Базарна бабка з інтелектом куртці
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21.04.2024 03:55 Ответить
⚡️Пакет допомоги Україні від США на $61 млрд прийнятий
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20.04.2024 20:45 Ответить
Тепер його мають швидко передати в Сенат і там буде остаточне голосування. - а там наш народ
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20.04.2024 20:46 Ответить
🍾🍷
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20.04.2024 20:49 Ответить
я уже и так пьяный судя по нику
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20.04.2024 20:58 Ответить
за 310 ,против 120
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20.04.2024 20:56 Ответить
Чому вони такі веселі?
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20.04.2024 20:57 Ответить
Допомогу Україні вибили.
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20.04.2024 22:37 Ответить
Звіздец якийсь пастор зробив більше ніж усе зелене МЗС...просто немає слів
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20.04.2024 21:07 Ответить
Це називається "ефект метелика" спочатку лапотні ракетами пуляють у мирних жителів,потім цей постраждалий їде до Америки і вибиває 60 лярдів на ЗСУ ...
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20.04.2024 21:15 Ответить
Тепер дєрьмак має пастора відправити до вязниці за те що обісрався разо зі своєю маріонеткою, та згідно нового закону щодо представництва держфункцій за кордоном
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20.04.2024 21:17 Ответить
Ще дуже підкреслює важливість двухпалатної підтримки України ... Але в 2018 році команда Порошенка зробило усе , що б налаштувати проти себе республіканців . А трамп дуже образливий . До цього Тимошенко зробила усе, щоб пасадити за грати друга трампа -- Манафорда . Ну там хоча б була якайсь справедливість -- бо манафрорд відверто працював на зрадника ібуковича . Але коли якого фуя требо було так відверто підтримувати недолугу соціалістку Кліноншу ...
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20.04.2024 23:27 Ответить
 
 