Спикер Джонсон встретился с одесситом Сергеем Гайдаржи, жена и 4-месячный сын которого погибли от обстрела РФ. ФОТО

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон встретился с Сергеем Гайдаржи, жена и ребенок которого погибли от российского удара по Одессе 2 марта.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очень правильный шаг. С трагической предысторией.

Молодой одессит, потерявший жену и маленького сына во время российских атак, попал на встречу со спикером Конгресса Джонсоном. Тот отличается консерватизмом и благочестием. Жена Сергея, погибшая вместе с крошечным сыном, была дочерью пастора.

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Уверена, что свидетельства жертв российской агрессии, священников, которые расскажут о разрушенных храмах, потерявших детей родителях - именно та эмоциональная тяжелая правда, которую мы должны доносить миру. Конгрессмены должны видеть и слышать трагедии конкретных людей, каждый день промедления с оружием против зла – это усиление зла, новые жертвы, убитые украинские женщины и дети…

Народная дипломатия, которая необходима сегодня, чтобы Украина получила помощь. Павел Унгурян, спасибо, что организовал эту встречу.

Следим сегодня за важными и столь долгожданными новостями из США", - написала Геращенко.

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Как сообщалось, в ночь с 1 на 2 марта Россия атаковала Одессу дронами. В результате удара РФ по многоэтажке погибли 12 человек, из них 5 - дети. Среди погибших – Анна Гайдаржи и ее 4-месячный сын Тимофей.