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Кабмин готовит новые ограничения для уклонистов, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных госуслуг.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Он подчеркнул, что государство будет делать так, чтобы те, кто хочет защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет делать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для мобилизованных осужденных будут создавать отдельные подразделения, - Малюська

"Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться (с потоком людей - ред), в частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет, так же у меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей, в том плане, что сейчас нарабатывают различные министерства изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг. - предоставление военно-учетного документа", - объяснил министр юстиции.

Автор: 

Минюст (1749) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+57
клоуни ті хто до цього країну довели за крайні п'ять років
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21.04.2024 02:16
+54
ти або в окопі або не людина а "ухилянт". В цій країні ЖИТИ можуть лише слуги - інші ресурс
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21.04.2024 01:58
+52
а давайте їм заборонимо їздити на авто, дорожчих за100 000 грн, жити в квартирах більш 50 м.кв. та примусимо їсти тільки продукти з АТБ по акції...а, і заборонимо виступати на арені..
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21.04.2024 02:03
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Що воно куйню несе...

Він наголосив, що держава робитиме так, щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити. а це для кого і для чого???https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cglx2yr8y7jo Зеленський заборонив доступ військових до азартних ігор. Це має вирішити проблему лудоманії в ЗСУ - BBC News Україна

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21.04.2024 09:37 Ответить
А война объявлена?

Призывайте ментов, МВД, военных пенсов - вот они уклонисты.
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21.04.2024 09:42 Ответить
А кошовому в зоомагазинах заборонять продавати собачий корм його лупоокій Тусрі.
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21.04.2024 11:53 Ответить
Снова вой ужилянтов и российских ботов. я за максимальные репрессивные действия по отношению к ухилянтам-только так можно стимулировать чтобы они добровольно шли исполнять свои обязанности. Государство это не только соцзащита и пенсии,государство это еще и принуждение исполнять закон. именно принуждение-если пряник не работает то нужен кнут. Да вы ухилянты еще спасибо скажете когда на фронте вы переродитесь и из сцикунов и чмо станете ГРАЖДАНАМИ и воинами-чего всем вам и желаю.
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21.04.2024 11:53 Ответить
Малюська, ти?
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21.04.2024 23:29 Ответить
Радощі від фестивалю нэвіданной щєдрості американців пройшов, а тепер повертаємось до сірих буднів уркаганської держави.
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21.04.2024 12:42 Ответить
90% свіжомобілізованих приречені на смерть. Не знаю як можна примусити проміняти життя на якісь адмінпослуги. Вважаю що і кримінальна відповідальність кардинально нічого не змінить. Ми дійшли до тієї межі що самим нам вже не виграти. Тому питання потрібно ставити перед Заходом чи готові вони воювати разом з нами. Бо якщо не готові то все одно доведеться воювати, але вже без нас.
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21.04.2024 12:55 Ответить
Це 90%ухилянтів приречені на смерть якщо до них прийдуть калмики,буряти,мордва,чуваши,ханти-мансі,коряки,кадировці,якути...та інш.росіянський зброд..
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21.04.2024 14:33 Ответить
Гірше за московські воші, тільки українські гниди (слуги)....
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21.04.2024 16:21 Ответить


90% свіжомобілізованих приречені на смерть - брехня
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21.04.2024 14:52 Ответить
Будування країни рабів почали з армії рабів.. На кого працюєш малюська? Раша аплодує. Захист свободи і демократії впровадять через диктатуру та рабство? Кажете, що ви йдете у Європу?!!
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21.04.2024 16:18 Ответить
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