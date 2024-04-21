Кабмин готовит новые ограничения для уклонистов, - Малюська
Кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных госуслуг.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
Он подчеркнул, что государство будет делать так, чтобы те, кто хочет защищать страну, не находился в худшем положении, чем те, кто этого не хочет делать.
"Мы уже давно готовим ТЦК и вообще ВСУ, чтобы они могли справиться (с потоком людей - ред), в частности, премьер-министр давал поручение Минобороны организовать работу ТЦК 24/7. У меня сомнений в том, что работа будет обеспечена должным образом, нет, так же у меня нет сомнений в том, что правительство обеспечит стимулирование тех, кто сомневается в необходимости выполнения своих обязанностей, в том плане, что сейчас нарабатывают различные министерства изменения в постановление Кабмина, которые установят предпосылкой получения отдельных админуслуг. - предоставление военно-учетного документа", - объяснил министр юстиции.
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Він наголосив, що держава робитиме так, щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити. а це для кого і для чого???https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cglx2yr8y7jo Зеленський заборонив доступ військових до азартних ігор. Це має вирішити проблему лудоманії в ЗСУ - BBC News Україна
Призывайте ментов, МВД, военных пенсов - вот они уклонисты.
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