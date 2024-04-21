Кабмін готує нові обмеження для ухилянтів, - Малюська

Окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов’язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних держпослуг.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він наголосив, що держава робитиме так, щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити.

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"Ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратись ( з потоком людей - ред) , зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. В мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, нема, так само в мене немає сумнівів щодо того, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків, в тому плані, що зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг - надання військово-облікового документу", - пояснив міністр юстиції.