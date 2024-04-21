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Кабмін готує нові обмеження для ухилянтів, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська

Окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов’язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних держпослуг.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

Він наголосив, що держава робитиме так, щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити.

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"Ми вже давно готуємо ТЦК та взагалі ЗСУ, щоб вони могли впоратись ( з потоком людей - ред) , зокрема, прем'єр-міністр давав доручення Міноборони організувати роботу ТЦК 24/7. В мене сумнівів щодо того, що робота буде забезпечена належним чином, нема, так само в мене немає сумнівів щодо того, що уряд забезпечить стимулювання тих, хто сумнівається в необхідності виконання своїх обов'язків, в тому плані, що зараз напрацьовують різні міністерства зміни в постанову Кабміну, які встановлять передумовою отримання окремих адмінпослуг - надання військово-облікового документу", - пояснив міністр юстиції.

Автор: 

Мін’юст (1590) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+57
клоуни ті хто до цього країну довели за крайні п'ять років
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21.04.2024 02:16
+54
ти або в окопі або не людина а "ухилянт". В цій країні ЖИТИ можуть лише слуги - інші ресурс
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21.04.2024 01:58
+52
а давайте їм заборонимо їздити на авто, дорожчих за100 000 грн, жити в квартирах більш 50 м.кв. та примусимо їсти тільки продукти з АТБ по акції...а, і заборонимо виступати на арені..
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21.04.2024 02:03
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Що воно куйню несе...

Він наголосив, що держава робитиме так, щоб ті, хто хоче захищати країну, не перебував у гіршому становищі, ніж ті, хто цього не хоче робити. а це для кого і для чого???https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cglx2yr8y7jo Зеленський заборонив доступ військових до азартних ігор. Це має вирішити проблему лудоманії в ЗСУ - BBC News Україна

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21.04.2024 09:37 Відповісти
А война объявлена?

Призывайте ментов, МВД, военных пенсов - вот они уклонисты.
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21.04.2024 09:42 Відповісти
А кошовому в зоомагазинах заборонять продавати собачий корм його лупоокій Тусрі.
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21.04.2024 11:53 Відповісти
Снова вой ужилянтов и российских ботов. я за максимальные репрессивные действия по отношению к ухилянтам-только так можно стимулировать чтобы они добровольно шли исполнять свои обязанности. Государство это не только соцзащита и пенсии,государство это еще и принуждение исполнять закон. именно принуждение-если пряник не работает то нужен кнут. Да вы ухилянты еще спасибо скажете когда на фронте вы переродитесь и из сцикунов и чмо станете ГРАЖДАНАМИ и воинами-чего всем вам и желаю.
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21.04.2024 11:53 Відповісти
Малюська, ти?
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21.04.2024 23:29 Відповісти
Радощі від фестивалю нэвіданной щєдрості американців пройшов, а тепер повертаємось до сірих буднів уркаганської держави.
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21.04.2024 12:42 Відповісти
90% свіжомобілізованих приречені на смерть. Не знаю як можна примусити проміняти життя на якісь адмінпослуги. Вважаю що і кримінальна відповідальність кардинально нічого не змінить. Ми дійшли до тієї межі що самим нам вже не виграти. Тому питання потрібно ставити перед Заходом чи готові вони воювати разом з нами. Бо якщо не готові то все одно доведеться воювати, але вже без нас.
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21.04.2024 12:55 Відповісти
Це 90%ухилянтів приречені на смерть якщо до них прийдуть калмики,буряти,мордва,чуваши,ханти-мансі,коряки,кадировці,якути...та інш.росіянський зброд..
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21.04.2024 14:33 Відповісти
Гірше за московські воші, тільки українські гниди (слуги)....
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21.04.2024 16:21 Відповісти


90% свіжомобілізованих приречені на смерть - брехня
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21.04.2024 14:52 Відповісти
Будування країни рабів почали з армії рабів.. На кого працюєш малюська? Раша аплодує. Захист свободи і демократії впровадять через диктатуру та рабство? Кажете, що ви йдете у Європу?!!
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21.04.2024 16:18 Відповісти
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