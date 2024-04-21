РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5555 посетителей онлайн
Новости
3 373 14

На российском военном телеграм-канале рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях

starlink

На российском военном пропагандистском телеграм-канале "Военный Осведомитель" рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение.

Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (спутниковая связь и интернет) предлагают приобрести за 210 000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (спутниковая связь и интернет) - за 230 000₽.

Также автор объявления отмечает, что Starlink в РФ, по сути, не работает, за исключением некоторых приграничных регионов.

"В "зоне 404" доступ к системе есть. Пополнение счета осуществляется через иностранную банковскую карту… и с учетом конвертации. Таким образом, мы берем на себя техническую поддержку системы", - также указано в объявлении.

Читайте также: Пентагон не может заставить SpaceX заблокировать терминалы Starlink для обслуживания россиян на фронте

старлінк

Автор: 

реклама (643) россия (95339) Starlink (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Кожен Старлинк контролюється Маском.

Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.

Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:41
+2
Старлінк це продукт для усього світу. Хто їх буде покупать якщо Маск чи Пентагон може його кожну мить вимикнути. А чому ви не звертаєтесь до виробників сотових телефонов щоб вони їх теж блокували?
показать весь комментарий
21.04.2024 18:24
+1
Гроші не пахнуть.
І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
показать весь комментарий
21.04.2024 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гроші не пахнуть.
І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
показать весь комментарий
21.04.2024 17:00 Ответить
А я тут ні до чого! (Маск)
показать весь комментарий
21.04.2024 17:07 Ответить
Кожен Старлинк контролюється Маском.

Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.

Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:41 Ответить
Навіщо?
він справно платить абонентську плату...
показать весь комментарий
21.04.2024 20:14 Ответить
ну в даному випадку, "зона 404", це виходить рф, за виключенням деяких прикордонних регіонів.
показать весь комментарий
21.04.2024 17:19 Ответить
І чому Маск не зробить доступ по білому списку навколо зони бойових дій?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:32 Ответить
а це йому треба ?
витрачати купу ресурсів і відрізати дохідну частину.
показать весь комментарий
21.04.2024 20:15 Ответить
кацапяча голова то є вигрібна яма пекла, там уживвються такі речі як гейропа піндоси і любов до того що виробляють ці країни ....
тільки цілковите, повне і беззаперечне знищення московії дасть людству поштовх до переходу в нову еру
показать весь комментарий
21.04.2024 17:33 Ответить
На окупованій Луганщині з"явивсь інтернет за 20к рупплєй, два роки НЕ було!
І , до речі, чомусь бравий Гайдай не проконтролював і архів Пенсійного фонду та БТІ теж НЕ вивезли, соупадєніє?
показать весь комментарий
21.04.2024 17:47 Ответить
Мне кажется Маск и РФ специально провоцируют скандал чтобы был повод отключить Старлинк для всей Украины. Пентагон не позволит РФ массово использовать Старлинк.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:00 Ответить
Пентагону пофіг, нехай ролики дивляться
показать весь комментарий
21.04.2024 20:21 Ответить
Это всё потому что маск помогает ***** в войне.
показать весь комментарий
21.04.2024 18:14 Ответить
Старлінк це продукт для усього світу. Хто їх буде покупать якщо Маск чи Пентагон може його кожну мить вимикнути. А чому ви не звертаєтесь до виробників сотових телефонов щоб вони їх теж блокували?
показать весь комментарий
21.04.2024 18:24 Ответить
 
 