На российском военном телеграм-канале рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях
На российском военном пропагандистском телеграм-канале "Военный Осведомитель" рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение.
Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (спутниковая связь и интернет) предлагают приобрести за 210 000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (спутниковая связь и интернет) - за 230 000₽.
Также автор объявления отмечает, что Starlink в РФ, по сути, не работает, за исключением некоторых приграничных регионов.
"В "зоне 404" доступ к системе есть. Пополнение счета осуществляется через иностранную банковскую карту… и с учетом конвертации. Таким образом, мы берем на себя техническую поддержку системы", - также указано в объявлении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.
Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
він справно платить абонентську плату...
витрачати купу ресурсів і відрізати дохідну частину.
тільки цілковите, повне і беззаперечне знищення московії дасть людству поштовх до переходу в нову еру
І , до речі, чомусь бравий Гайдай не проконтролював і архів Пенсійного фонду та БТІ теж НЕ вивезли, соупадєніє?