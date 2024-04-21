На российском военном телеграм-канале рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях

На российском военном пропагандистском телеграм-канале "Военный Осведомитель" рекламируют комплекты Starlink для использования на оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующее сообщение.

Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (спутниковая связь и интернет) предлагают приобрести за 210 000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (спутниковая связь и интернет) - за 230 000₽.

Также автор объявления отмечает, что Starlink в РФ, по сути, не работает, за исключением некоторых приграничных регионов.

"В "зоне 404" доступ к системе есть. Пополнение счета осуществляется через иностранную банковскую карту… и с учетом конвертации. Таким образом, мы берем на себя техническую поддержку системы", - также указано в объявлении.

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