Движение фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлено, - Госпогранслужба

Из-за сбоя в системе таможенной службы Польши замедлено движение грузовых фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.

Ориентировочно, ритмичный пропуск фур будет возобновлен в 08:00 22 апреля", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке.

Также читайте: Блокирование КПП на границе с Польшей: на двух пунктах пропуска скопилось более 1700 грузовиков