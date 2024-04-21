Движение фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлено, - Госпогранслужба
Из-за сбоя в системе таможенной службы Польши замедлено движение грузовых фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.
Ориентировочно, ритмичный пропуск фур будет возобновлен в 08:00 22 апреля", – говорится в сообщении.
Как отмечается, движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке.
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борис фесенко #494221
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