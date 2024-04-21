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Движение фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе замедлено, - Госпогранслужба

кордон,польща

Из-за сбоя в системе таможенной службы Польши замедлено движение грузовых фур в пунктах пропуска на украинско-польской границе.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Произошел сбой системы таможенной службы Польши. В связи с этим оформление транспорта, перемещающего груз в Польшу, в таможенном отношении не будет производиться.

Ориентировочно, ритмичный пропуск фур будет возобновлен в 08:00 22 апреля", – говорится в сообщении.

Как отмечается, движение легковых автомобилей и автобусов будет осуществляться в установленном порядке.

Также читайте: Блокирование КПП на границе с Польшей: на двух пунктах пропуска скопилось более 1700 грузовиков

Автор: 

Госпогранслужба (6369) граница (5256) Польша (8394)


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Фермерів замінили на митників? Вони хоча б перевдягнулися?
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21.04.2024 19:59 Ответить
Випадково? І тільки вантажівки?
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21.04.2024 20:16 Ответить
,, Совпадєниє".
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21.04.2024 20:47 Ответить
А у ляхів так завжди як тільки в Україні намічається якийсь прогрес то лях підставить ножа.Ну вєш кумплю цо добже єст для украінца то дла полака курва нє єст добже.
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21.04.2024 21:28 Ответить
Якби зепідрське шапіто, у перший день блокування кордону, закрило український ринок для польських товарів, то термін блокування не був би більше 2-х днів. А так із-за довпойопа преZeдента, більше ніж півроку майже повністю закритий кордон, шалені збитки у України.
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21.04.2024 22:25 Ответить
Хитрожопые ляхи работают на парашу.
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21.04.2024 22:28 Ответить
 
 