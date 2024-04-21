В Чехии прошла акция в поддержку эстонского плана помощи Украине

В столице Чехии - Праге, активисты провели акцию с перформенсом в поддержку эстонского плана военной поддержки Украины со стороны ЕС, согласно которому каждая из стран-членов должна выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Соорганизатор акции на Староместской площади в Праге Михал Майзнер отметил, что перформанс призван поддержать эстонское предложение выделять не менее 0,25 ВВП от каждой страны-члена ЕС на поддержку Украины. Он добавил, что этих средств должно хватить для того, чтобы заставить Россию отказаться от войны, поскольку, в таком случае, "она не сможет ее финансово тянуть".

"Эстонское министерство обороны уже в декабре или январе представило свой план, который заключается в том, что каждая страна должна собрать четверть процента своего ВВП, то есть совсем немного. В финансовом измерении, это - 120 миллиардов евро. Но наша финансовая способность велика. Они говорят, что если такие средства трудно найти в бюджете, то можно пойти на финансовые рынки, поскольку, в отличие от России, у нас - неограниченный доступ к рынкам. Мы очень сильны финансово. Поэтому очень грустно видеть, как у Украины, защищающей Европу, нет всего, в чем она нуждается. У них нет денег. Так что проблема не в припасах. Эстония считает, что чешской инициативы будет достаточно. Проблема - в финансировании", - подчеркнул Майзер.

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Отмечается, что в рамках перформанса активисты развернули флаг Украины, который "атакует" транспорт с изображением "Z-монстра", символизирующий агрессивный российский режим и армию РФ, которая начала вторжение в Украине и совершила массовые военные преступления как против военных, так и против гражданских людей Украины. В конце баннер с надписью "Эстонский план 0,25 ВВП остановит Россию" "преодолевает" "Z-монстра".

"Сегодня (21 апреля - Ред.) мы собрались на Староместской площади. Это - инициатива чешских активистов. И мы присоединились к ним. У нас есть макет России - чудовище, у которого во рту - разбитые здания, которые россияне бомбят до сих пор, вместе с гражданским населением... А флагу Евросоюза "эстонский план" поможет прогнать это чудовище от Украины, и для того, чтобы Украина была обновлена и смогла расправить плечи", - объяснила концепцию перформанса в комментарии "Радіо Свобода" лидер инициативы "Голос Украины" Анастасия Сигнаевская.

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