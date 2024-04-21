В Чехії відбулася акція на підтримку естонського плану допомоги Україні

В столиці Чехії Празі активісти провели акцію із перформенсом на підтримку естонського плану військової підтримки України з боку ЄС, згідно якого, кожна країна-член повинна виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Києву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Співорганізатор акції на Староміській площі у Празі Міхал Майзнер зазначив, що перформанс покликаний підтримати естонську пропозицію виділяти не менше 0,25 ВВП від кожної країни-членкині ЄС на підтримку України. Він додав, що цих коштів має вистачити для того, щоб змусити Росію відмовитися від війни, оскільки в такому випадку "вона не зможе її фінансово тягнути".

"Естонське міністерство оборони вже у грудні чи січні презентувало свій план, який полягає у тому, що кожна країна має зібрати чверть відсотка свого ВВП, тобто зовсім небагато. У фінансовому вимірі, це 120 мільярдів євро. Але наша фінансова здатність велика. Вони кажуть, що якщо такі кошти важко знайти у бюджеті, то можна піти на фінансові ринки, оскільки на відміну від Росії, ми маємо необмежений доступ до ринків. Ми дуже сильні фінансово. Тому дуже сумно бачити, як Україна, яка захищає Європу, не має усього, чого потребує. У них немає грошей. Тож проблема не в припасах. Естонія вважає, що чеської ініціативи буде достатньо. Проблема - у фінансуванні", - підкреслив Майзнер.

Також читайте: Палата представників США ухвалила допомогу Україні на понад $60 млрд

Зазначається, що у межах перформансу активісти розгорнули прапор України, який "атакує" транспорт із зображенням "Z-монстра", який символізує агресивний російський режим та армію РФ, яка розпочала вторгнення в Україні і ймовірно вчинила масові воєнні злочини як проти військових, так і проти цивільних громадян України. Наприкінці банер із написом "естонський план 0,25 ВВП зупинить Росію" "долає" "Z-монстра".

"Сьогодні (21 квітня - Ред.) ми зібралися на Староміській площі. Це є ініціатива чеських активістів. І ми приєдналися до них. У нас є макет Росії - потвора, в якої в роті - розтрощені будівлі, які росіяни бомбардують і досі із цивільним населенням... А прапору Євросоюзу допоможе "естонський план" прогнати цю потвору від України, і для того, щоб Україна була обновлена і змогла розправити плечі", - пояснила концепцію перформансу у коментарі Радіо Свобода лідерка ініціативи "Голос України" Анастасія Сігнаєвська.

Читайте: "Добре, що ти повернулася, Америко" та "ЄС теж має зробити більше": як європейські лідери відреагували на голосування у США за допомогу Україні