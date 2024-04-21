Россияне обстреляли Сумщину 7 раз в течение дня, - ОВА
В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 36 взрывов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская громады.
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
- Миропольская громада: произошла атака вражеского FPV дрона (1 взрыв).
- Белопольская громада: с территории России произведен минометный обстрел (15 взрывов).
- Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).
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Ceilidh
показать весь комментарий21.04.2024 23:31 Ответить Мне нравится 0
Людмила Полякова #573716
показать весь комментарий21.04.2024 23:41 Ответить Мне нравится 0
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