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Россияне обстреляли Сумщину 7 раз в течение дня, - ОВА

Обстріли прикордоння

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 36 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская громады.

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).
  • Миропольская громада: произошла атака вражеского FPV дрона (1 взрыв).
  • Белопольская громада: с территории России произведен минометный обстрел (15 взрывов).
  • Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).

Также смотрите: Оккупанты применяют весь имеющийся арсенал вооружения для ударов по Сумщине и Черниговщине, - ОК "Північ". ФОТО

Автор: 

обстрел (26862) Сумская область (2988)


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Намае полiтичноi волi.
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21.04.2024 23:31 Ответить
І що не можна тих хто обстрілює теж обстріляти щоб "заспокоїлись".
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21.04.2024 23:41 Ответить
 
 