Россияне обстреляли Сумщину 7 раз в течение дня, - ОВА

В течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 36 взрывов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут в телеграм-канале Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская громады.

Краснопольская громада: враг бил из минометов (13 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе типа "FPV" (1 взрыв).

Миропольская громада: произошла атака вражеского FPV дрона (1 взрыв).

Белопольская громада: с территории России произведен минометный обстрел (15 взрывов).

Середино-Будская громада: россияне ударили из артиллерии (6 взрывов).

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