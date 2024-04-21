Росіяни обстріляли Сумщину 7 разів протягом дня, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
- Миропільська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).
- Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (15 вибухів).
- Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).
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Ceilidh
показати весь коментар21.04.2024 23:31 Відповісти Мені подобається 0
Людмила Полякова #573716
показати весь коментар21.04.2024 23:41 Відповісти Мені подобається 0
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