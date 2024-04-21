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Росіяни обстріляли Сумщину 7 разів протягом дня, - ОВА

Обстріли прикордоння

Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 36 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть в телеграм-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Середино-Будська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів). Також зафіксовано обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух).
  • Миропільська громада: відбулася атака ворожого FPV дрона (1 вибух).
  • Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (15 вибухів).
  • Середино-Будська громада: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів).

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Автор: 

обстріл (28183) Сумська область (3534)


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Намае полiтичноi волi.
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21.04.2024 23:31 Відповісти
І що не можна тих хто обстрілює теж обстріляти щоб "заспокоїлись".
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21.04.2024 23:41 Відповісти
 
 