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Новости Помощь Украине
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Помощь США прибудет "быстрее, чем считается возможным", - конгрессмен Китинг

допомога

Военная помощь от США, которую недавно приняла Палата представителей, будет доставлена в Украину "быстрее, чем кому-то считается возможным".

Об этом рассказал член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Билл Китинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ответ на ваш вопрос относительно сроков – это быстрее, чем кто-то это считает возможным. Сегодня утром мы встретились с 82-м воздушно-десантным, поговорили с нашими людьми. Они не просто ждут. Они к этому готовились", - отметил он.

Китинг отказался называть точное расписание поставок, но заметил, что часть может прибыть в течение дней, другая часть – недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет помощи от США важно наполнить дефицитным оружием, - Зеленский

Автор: 

Конгресс США (1228) помощь (7754) США (26368)


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Так это понятно. Как всегда, половина поставок оружия уже в Европе, треть явно уже в Украине.
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23.04.2024 01:47 Ответить
А минусы будут?))))
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23.04.2024 02:08 Ответить
Дык, это и есть минусы - кацапские заздрощi.
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23.04.2024 03:10 Ответить
Спочатку була повінь,
потім кацапські заздрощі,
потім підриви пердаків...

Коротше - чекаємо на пожежі!
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23.04.2024 03:38 Ответить
Будуть! У списочному складі кацапських батальйонів! І тут же "плюси" - на їх кладовищах!
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23.04.2024 05:25 Ответить
Допомога США прибуде швидше, ніж вважається можливим, - желательно транзитом и по всем европейским точкам цапорылии, мол, с одной стороны потопы их жмут, с другой, отбить раз и навсегда показушное величие каазлабадии. Шобы ластоногие даже нос не высовывали со своих мокшанских болот. ПЫНЯ, знамо перец, СДОХНИ ! АМИНЬ !!! ... ЗЫ... Цэ посыл в космос, присоединяйтесь, мольфары.
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23.04.2024 03:06 Ответить
💥ЖЕСТКАЯ ПРАВДА ОБ ОФИСЕ! ЧЕКАЛКИН не смог сдержать эмоций! Большой ПРОВАЛ Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=71hAKA4gI-8
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23.04.2024 04:33 Ответить
 
 