Помощь США прибудет "быстрее, чем считается возможным", - конгрессмен Китинг

Военная помощь от США, которую недавно приняла Палата представителей, будет доставлена в Украину "быстрее, чем кому-то считается возможным".

Об этом рассказал член комитета по иностранным делам Палаты представителей США Билл Китинг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Ответ на ваш вопрос относительно сроков – это быстрее, чем кто-то это считает возможным. Сегодня утром мы встретились с 82-м воздушно-десантным, поговорили с нашими людьми. Они не просто ждут. Они к этому готовились", - отметил он.

Китинг отказался называть точное расписание поставок, но заметил, что часть может прибыть в течение дней, другая часть – недель.

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