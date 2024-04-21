Пакет помощи от США важно наполнить дефицитным оружием, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чем важно наполнить одобренный накануне Конгрессом США пакет помощи нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Зеленский рассказал в эфире программы Meet the Press американского канала NBC.

Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии, спикера Майка Джонсона, президента Джозефа Байдена и весь американский народ за поддержку Украины.

"Мы полгода ждали. Но не просто сидели, мы все боролись вместе. Я хочу поблагодарить всю нашу команду и всю команду в Соединенных Штатах Америки, которые делали все, чтобы мы получили положительное решение. Сегодня оно нам стопроцентно очень сильно поможет. Я считаю , что эта поддержка реально усилит Украину и Вооруженные Силы", – заметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что, благодаря этой поддержке, у нас будет шанс на победу. Но для этого важно наполнить пакет именно тем, в чем больше всего нуждается Украина. Для отпора российским оккупантам нам нужно дефицитное оружие.

"Это и артиллерия, и стратегическое дальнобойное оружие, ATACМS – это все важно, чтобы не терять людей на фронте. Потому что мы их теряем из-за того, что у нас нет соответствующего дальнобойного оружия. Поэтому оно, а также противовоздушная оборона, которая так важна , безусловно, сегодня – это приоритет", – сказал президент.

По его словам, сейчас Украина ждет положительного решения Сената и надеется, что сможет получить помощь без задержек.

"После стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти соответствующее оружие", – подытожил Зеленский.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более 60 млрд долларов помощи. Пакет также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время, президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся сразу же после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе - о помощи Украине.