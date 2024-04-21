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Новости Помощь Украине
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Пакет помощи от США важно наполнить дефицитным оружием, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чем важно наполнить одобренный накануне Конгрессом США пакет помощи нашей стране.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Зеленский рассказал в эфире программы Meet the Press американского канала NBC.

Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии, спикера Майка Джонсона, президента Джозефа Байдена и весь американский народ за поддержку Украины.

"Мы полгода ждали. Но не просто сидели, мы все боролись вместе. Я хочу поблагодарить всю нашу команду и всю команду в Соединенных Штатах Америки, которые делали все, чтобы мы получили положительное решение. Сегодня оно нам стопроцентно очень сильно поможет. Я считаю , что эта поддержка реально усилит Украину и Вооруженные Силы", – заметил Зеленский.

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Президент подчеркнул, что, благодаря этой поддержке, у нас будет шанс на победу. Но для этого важно наполнить пакет именно тем, в чем больше всего нуждается Украина. Для отпора российским оккупантам нам нужно дефицитное оружие.

"Это и артиллерия, и стратегическое дальнобойное оружие, ATACМS – это все важно, чтобы не терять людей на фронте. Потому что мы их теряем из-за того, что у нас нет соответствующего дальнобойного оружия. Поэтому оно, а также противовоздушная оборона, которая так важна , безусловно, сегодня – это приоритет", – сказал президент.

По его словам, сейчас Украина ждет положительного решения Сената и надеется, что сможет получить помощь без задержек.

"После стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти соответствующее оружие", – подытожил Зеленский.

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Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более 60 млрд долларов помощи. Пакет также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время, президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".

Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся сразу же после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.

В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе - о помощи Украине.

Автор: 

Зеленский (20202) помощь (7754) США (26368)


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Топ комментарии
+24
тільки мене він заїбав вже?
от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
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21.04.2024 20:24
+10
А НАФІГА НАМ ДИКТАТУРА СЛУГ?

- гроші дає ЕС і США

- зброю теж

НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
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21.04.2024 20:29
+7
Та ти шо? А усі думали, що цей пакет треба наповнити чупа-чупсами, жуйками і коміксами.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
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21.04.2024 20:27
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Правила форума Совет форумчан
тільки мене він заїбав вже?
от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
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21.04.2024 20:24 Ответить
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 20:44 Ответить
рука не піднімається поставити лайк коли людина утримуєтся під вартою навіть без ніяких сфабрикованих підстав...
то ми вже північна корея чи переплюнули?
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21.04.2024 21:00 Ответить
ОЗУ - это гугл транслейт?
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21.04.2024 21:08 Ответить
ОФІСНОМАРАДОРНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ
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21.04.2024 21:14 Ответить
Організоване Злочинне Угрупування - юридичний термін

Що таке організоване злочинне угрупування?

У кримінології під організованою злочинністю розуміється діяльність (у цілому) конкретних видів злочинних формувань, тобто груп, організацій, спільництв, зграй, банд, об'єднань тощо[1].
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21.04.2024 21:17 Ответить
ЗЕ-ЄРМАКІВСЬКО-ТІТУШКІВСЬКЕ Злочинне Угрупування імені ТАТАРОВА - пахана усіх Малюків з Шилами.
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21.04.2024 21:20 Ответить
Він як кролик зайо...є вже і міжнародну спільноту.
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21.04.2024 21:53 Ответить
саме тей момент коли варто застосувати минулий час - заїбав!
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21.04.2024 21:56 Ответить
« Єкономика… должна быть… экономной!»
Л И Брежнев.
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22.04.2024 04:06 Ответить
дорослі і розумні дяді без тебе розберуться, чим його наповнити, записуй відосіки і не влазь не в свої справи
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21.04.2024 20:25 Ответить
І-на хіба ти нам уї-н ....далі буде
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21.04.2024 20:25 Ответить
Та ти шо? А усі думали, що цей пакет треба наповнити чупа-чупсами, жуйками і коміксами.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
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21.04.2024 20:27 Ответить
Ви не повірите, але в Україні вже запустили тему: "Дали лише через те, що Бубачка насварив"
А найстрашніше - є ті, хто повірили.
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21.04.2024 20:32 Ответить
OMG
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21.04.2024 20:34 Ответить
В європах борщ лаптьом не їдять.
Про Україну інколи відомо більше, ніж у самій Україні.
Зокрема, Зеленський вже викликає рвотний рефлекс практично у всіх політиків заходу.
Але Україні будуть допомагати, не зважаючи на те, що Зеленський буде цьому шкодити щосили.
Турнути Зеленського - то наша проблема, захід таким не займається.
Не турнемо - гріш ціна країні... Який "президент" - виходить, так і країна.
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21.04.2024 20:38 Ответить
Ви будете здвовані, але в європах є купа газет, телебачення та інших ЗМІ.
На відміну від дебіломарафону.
І тут, у європах, пишуть не тільки те, що подобається Зеленському...
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21.04.2024 20:48 Ответить
так, але поки війна вибори не проведеш. по нормальному, то чмо шмаркляве повинно скласти повноваження і передати їх голові ВР до виборів, але ні, воно буде й далі гундосити на своїх дебільних відосиках.
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23.04.2024 07:27 Ответить
Розмови про "вибори" країні нав'язали зелені гниди, судомно намагаючись втримати владу. Дійсно, під час війни вибори - це нонсенс. Але чому перестали згадувати Ізраїль? Під час війни країню має керувати Уряд Національного Порятунку, який було створено в Ізраїлі, відсторонивши Нетан'ягу. Зеленський вочевидь сам від влади не відмовиться. І що? Так і будемо безсильно спостерігати, як ці зелені гниди знищують країну? Народ - найвище джерело влади за Конституцією, і коли "найняті" народом "менеджери" виявилися гнидами - народ має повне право цю ситуацію змінити.
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23.04.2024 07:40 Ответить
Тим більше, що Україною зараз, по факту, керує зовсм не Зеленський, а банда каламутних "менеджерів" на чолі із Єрмаком. Їх взагалі ніхто не обирав.
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23.04.2024 07:42 Ответить
дали тому, що спікер Джонсон нарешті перелякався погроз з цензору і не витримав
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21.04.2024 23:03 Ответить
Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський

Починай розглядати меню, поблажливо цикаючи зубом...
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21.04.2024 20:28 Ответить
Який простір для дєрмака пиляння грошей! Про це зелень забув сказати!
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21.04.2024 20:29 Ответить
Дарованому коню....
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21.04.2024 20:29 Ответить
А НАФІГА НАМ ДИКТАТУРА СЛУГ?

- гроші дає ЕС і США

- зброю теж

НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
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21.04.2024 20:29 Ответить
Яблучко дає яблунька.
А червячки залазять самі - нахрін вони яблучку не потрібні.
Так і Зеленський - нахрін Україні цей червячок не потрібен.
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21.04.2024 21:07 Ответить
Та якби це була тільки помилка природи, а це ж свідомий "прикол"!
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21.04.2024 21:55 Ответить
Єрмак дозволив цьому "діячу" бавитись відосіками, щоб плутався під ногами.
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21.04.2024 20:29 Ответить
А яке відношеня маєш саме ти?
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21.04.2024 20:30 Ответить
Нє, потрібно вже міняти крючкомаза, що у телесуфлер найвеличнішому пише. Це не діло, кожного разу так із Зеленьського стібатися, пишучи йому чергову галіматью. Що скаже всесвітній фонд природи ?
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21.04.2024 20:30 Ответить
живопис завгоспа

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21.04.2024 20:34 Ответить
Скільки зусиль він доклав щоб цієї допомоги не було. Але трішечки не зрослося.
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21.04.2024 20:56 Ответить
Він зусилявся а вова клав
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21.04.2024 21:39 Ответить
Єрмак схожий на не бритого вгодованого крисячого царя а вова на долб.*** щелкунчіка.
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21.04.2024 20:42 Ответить
Центр він, про асфальт з бітумом???
От мудрило на посаді!!
Забув про свої гроші з офшорів, що перевести в Україну! Гетьманцев «забігався» десь, і не написав у тексті …
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21.04.2024 20:42 Ответить
Господи, та закрийте вже йому ротяку хтось. Без тебе знають шо дати і коли.
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21.04.2024 20:42 Ответить
ЗЄля, іди вже!
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21.04.2024 20:45 Ответить
Зато будуть шашлики...
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21.04.2024 21:00 Ответить
Це чмо,вже нічого не цікавить.
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21.04.2024 20:50 Ответить
Побольше касетных боеприпасов которых нам Европа не дает.
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21.04.2024 20:53 Ответить
А КАБов для F-16. Чтобы не пехотой штурмовать линию суровикина а КАБами ее нахрен снести
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21.04.2024 20:56 Ответить
Konkretnej nuzno Patriot sistemi i raketi dlia nix eto glavnoje.Dalse nuzno kasetnyje bojeprepasi,v tom cysle i dlia samoliotov F-16,raketi,kerovanyje bombi dlia tex ze samoliotov.Nenado tankov Abrams,realno teper tanki pocti neucastvujet vojne izza tex ze dronov kamikadze.Jest Leopardi oni luce, i obsluzavanije na mnogo proce.Nado znat sto xoces,stob nevsnuli sto nenado amerikansi toze xocet spisat sto im vygodno,a dengi limitovani i nuzno kupit to sto nado za nix.
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21.04.2024 20:54 Ответить
Коли вже заткнеться цей папугай...
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21.04.2024 20:59 Ответить
Тут я повністю згоден із Зе. Якщо Україні у рамках цього пакета не передадуть всієї необхідної зброї і техніки, причому обов'язково у достатній кількості, перемоги не буде.
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21.04.2024 21:01 Ответить
От козел-попрошайка. Да на поддонах уже все стоит штабелями, чекае отправки. От дурбыцал. Посмотрел бы хоть свои единые новыны.
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21.04.2024 21:31 Ответить
уова, а може все ж таки - Буковель, застілля, водочка, дерьмак, лижи і нарешті головне - кайданки та фонарь.
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21.04.2024 21:51 Ответить
Чомусь ніхто не згадує, що 21.04.2019 року мудрий наріт обрав за гетьмана оце...,, яке склало Присягу Президента на Євангелії.
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
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21.04.2024 22:05 Ответить
щоб ти з'їв щоб не пздв...
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21.04.2024 22:07 Ответить
зе Чмо 🤡 зщезни ...!!!
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21.04.2024 22:17 Ответить
смереки відрапортували - готові.
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21.04.2024 22:39 Ответить
шо, опять? (с)
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21.04.2024 23:15 Ответить
Тобто влітку війна закінчиться, або максимум перемога буде на початку осені. Адже з усіх дірок зараз - ATACMS та F-16. Контрнаступ 2.0, так би мовити.
А потім дадуть ракети, прилетять літаки і знову до усіх дійде, що це не панацея.
Вони дійсно важливі і необхідні, але знову і знову суспільство заряджають надмірним оптимізмом. І тим важче буде чергове розчарування від відсутності миттєвих перемог.
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22.04.2024 01:25 Ответить
Справді вова? Тююю ,а ми думали шо потрібен асфальт і зреліща на мільйони гривень🙄
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22.04.2024 08:41 Ответить
 
 