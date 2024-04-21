Пакет помощи от США важно наполнить дефицитным оружием, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, чем важно наполнить одобренный накануне Конгрессом США пакет помощи нашей стране.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, об этом Зеленский рассказал в эфире программы Meet the Press американского канала NBC.
Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии, спикера Майка Джонсона, президента Джозефа Байдена и весь американский народ за поддержку Украины.
"Мы полгода ждали. Но не просто сидели, мы все боролись вместе. Я хочу поблагодарить всю нашу команду и всю команду в Соединенных Штатах Америки, которые делали все, чтобы мы получили положительное решение. Сегодня оно нам стопроцентно очень сильно поможет. Я считаю , что эта поддержка реально усилит Украину и Вооруженные Силы", – заметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что, благодаря этой поддержке, у нас будет шанс на победу. Но для этого важно наполнить пакет именно тем, в чем больше всего нуждается Украина. Для отпора российским оккупантам нам нужно дефицитное оружие.
"Это и артиллерия, и стратегическое дальнобойное оружие, ATACМS – это все важно, чтобы не терять людей на фронте. Потому что мы их теряем из-за того, что у нас нет соответствующего дальнобойного оружия. Поэтому оно, а также противовоздушная оборона, которая так важна , безусловно, сегодня – это приоритет", – сказал президент.
По его словам, сейчас Украина ждет положительного решения Сената и надеется, что сможет получить помощь без задержек.
"После стабилизации у нас есть все шансы получить инициативу. Для этого должно прийти соответствующее оружие", – подытожил Зеленский.
Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за выделение Украине более 60 млрд долларов помощи. Пакет также предусматривает передачу Киеву ATACMS. В то же время, президент США может отложить решение по ATACMS, если оно будет "вредить интересам национальной безопасности США".
Ранее сообщалось, что в Белом доме ожидают, что поставки американской военной помощи начнутся сразу же после того, как соответствующее дополнительное финансирование одобрит Конгресс США.
В Сенате США заявили, что быстро примут законопроекты спикера Палаты представителей Майка Джонсона, в том числе - о помощи Украине.
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от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
то ми вже північна корея чи переплюнули?
Що таке організоване злочинне угрупування?
У кримінології під організованою злочинністю розуміється діяльність (у цілому) конкретних видів злочинних формувань, тобто груп, організацій, спільництв, зграй, банд, об'єднань тощо[1].
Л И Брежнев.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
А найстрашніше - є ті, хто повірили.
Про Україну інколи відомо більше, ніж у самій Україні.
Зокрема, Зеленський вже викликає рвотний рефлекс практично у всіх політиків заходу.
Але Україні будуть допомагати, не зважаючи на те, що Зеленський буде цьому шкодити щосили.
Турнути Зеленського - то наша проблема, захід таким не займається.
Не турнемо - гріш ціна країні... Який "президент" - виходить, так і країна.
На відміну від дебіломарафону.
І тут, у європах, пишуть не тільки те, що подобається Зеленському...
Починай розглядати меню, поблажливо цикаючи зубом...
- гроші дає ЕС і США
- зброю теж
НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
А червячки залазять самі - нахрін вони яблучку не потрібні.
Так і Зеленський - нахрін Україні цей червячок не потрібен.
От мудрило на посаді!!
Забув про свої гроші з офшорів, що перевести в Україну! Гетьманцев «забігався» десь, і не написав у тексті …
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
А потім дадуть ракети, прилетять літаки і знову до усіх дійде, що це не панацея.
Вони дійсно важливі і необхідні, але знову і знову суспільство заряджають надмірним оптимізмом. І тим важче буде чергове розчарування від відсутності миттєвих перемог.