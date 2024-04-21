УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4633 відвідувача онлайн
Новини Допомога Україні
4 136 64

Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чим важливо наповнити схвалений напередодні Конгресом США пакет допомоги нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Зеленський розповів в ефірі програми Meet the Press американського каналу NBC.

Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям, спікеру Майку Джонсону, президенту Джозефу Байдену та всьому американському народу за підтримку України.

"Ми пів року чекали. Але не просто сиділи, ми всі боролися разом. Я хочу подякувати всій нашій команді й усій команді у Сполучених Штатах Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили", – зауважив Зеленський.

Читайте: Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін

Президент наголосив, що завдяки цій підтримці у нас буде шанс на перемогу. Але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна. Для відсічі російським окупантам нам потрібна дефіцитна зброя.

"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет", – сказав президент.

За його словами, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

"Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя", – підсумував Зеленський.

Читайте: Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

Зеленський (23659) допомога (8284) США (22455)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
тільки мене він заїбав вже?
от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
показати весь коментар
21.04.2024 20:24
+10
А НАФІГА НАМ ДИКТАТУРА СЛУГ?

- гроші дає ЕС і США

- зброю теж

НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
показати весь коментар
21.04.2024 20:29
+7
Та ти шо? А усі думали, що цей пакет треба наповнити чупа-чупсами, жуйками і коміксами.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
показати весь коментар
21.04.2024 20:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тільки мене він заїбав вже?
от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
показати весь коментар
21.04.2024 20:24 Відповісти
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
показати весь коментар
21.04.2024 20:44 Відповісти
рука не піднімається поставити лайк коли людина утримуєтся під вартою навіть без ніяких сфабрикованих підстав...
то ми вже північна корея чи переплюнули?
показати весь коментар
21.04.2024 21:00 Відповісти
ОЗУ - это гугл транслейт?
показати весь коментар
21.04.2024 21:08 Відповісти
ОФІСНОМАРАДОРНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПУВАННЯ
показати весь коментар
21.04.2024 21:14 Відповісти
Організоване Злочинне Угрупування - юридичний термін

Що таке організоване злочинне угрупування?

У кримінології під організованою злочинністю розуміється діяльність (у цілому) конкретних видів злочинних формувань, тобто груп, організацій, спільництв, зграй, банд, об'єднань тощо[1].
показати весь коментар
21.04.2024 21:17 Відповісти
ЗЕ-ЄРМАКІВСЬКО-ТІТУШКІВСЬКЕ Злочинне Угрупування імені ТАТАРОВА - пахана усіх Малюків з Шилами.
показати весь коментар
21.04.2024 21:20 Відповісти
Він як кролик зайо...є вже і міжнародну спільноту.
показати весь коментар
21.04.2024 21:53 Відповісти
саме тей момент коли варто застосувати минулий час - заїбав!
показати весь коментар
21.04.2024 21:56 Відповісти
« Єкономика… должна быть… экономной!»
Л И Брежнев.
показати весь коментар
22.04.2024 04:06 Відповісти
дорослі і розумні дяді без тебе розберуться, чим його наповнити, записуй відосіки і не влазь не в свої справи
показати весь коментар
21.04.2024 20:25 Відповісти
І-на хіба ти нам уї-н ....далі буде
показати весь коментар
21.04.2024 20:25 Відповісти
Та ти шо? А усі думали, що цей пакет треба наповнити чупа-чупсами, жуйками і коміксами.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
показати весь коментар
21.04.2024 20:27 Відповісти
Ви не повірите, але в Україні вже запустили тему: "Дали лише через те, що Бубачка насварив"
А найстрашніше - є ті, хто повірили.
показати весь коментар
21.04.2024 20:32 Відповісти
OMG
показати весь коментар
21.04.2024 20:34 Відповісти
В європах борщ лаптьом не їдять.
Про Україну інколи відомо більше, ніж у самій Україні.
Зокрема, Зеленський вже викликає рвотний рефлекс практично у всіх політиків заходу.
Але Україні будуть допомагати, не зважаючи на те, що Зеленський буде цьому шкодити щосили.
Турнути Зеленського - то наша проблема, захід таким не займається.
Не турнемо - гріш ціна країні... Який "президент" - виходить, так і країна.
показати весь коментар
21.04.2024 20:38 Відповісти
Ви будете здвовані, але в європах є купа газет, телебачення та інших ЗМІ.
На відміну від дебіломарафону.
І тут, у європах, пишуть не тільки те, що подобається Зеленському...
показати весь коментар
21.04.2024 20:48 Відповісти
так, але поки війна вибори не проведеш. по нормальному, то чмо шмаркляве повинно скласти повноваження і передати їх голові ВР до виборів, але ні, воно буде й далі гундосити на своїх дебільних відосиках.
показати весь коментар
23.04.2024 07:27 Відповісти
Розмови про "вибори" країні нав'язали зелені гниди, судомно намагаючись втримати владу. Дійсно, під час війни вибори - це нонсенс. Але чому перестали згадувати Ізраїль? Під час війни країню має керувати Уряд Національного Порятунку, який було створено в Ізраїлі, відсторонивши Нетан'ягу. Зеленський вочевидь сам від влади не відмовиться. І що? Так і будемо безсильно спостерігати, як ці зелені гниди знищують країну? Народ - найвище джерело влади за Конституцією, і коли "найняті" народом "менеджери" виявилися гнидами - народ має повне право цю ситуацію змінити.
показати весь коментар
23.04.2024 07:40 Відповісти
Тим більше, що Україною зараз, по факту, керує зовсм не Зеленський, а банда каламутних "менеджерів" на чолі із Єрмаком. Їх взагалі ніхто не обирав.
показати весь коментар
23.04.2024 07:42 Відповісти
дали тому, що спікер Джонсон нарешті перелякався погроз з цензору і не витримав
показати весь коментар
21.04.2024 23:03 Відповісти
Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський

Починай розглядати меню, поблажливо цикаючи зубом...
показати весь коментар
21.04.2024 20:28 Відповісти
Який простір для дєрмака пиляння грошей! Про це зелень забув сказати!
показати весь коментар
21.04.2024 20:29 Відповісти
Дарованому коню....
показати весь коментар
21.04.2024 20:29 Відповісти
А НАФІГА НАМ ДИКТАТУРА СЛУГ?

- гроші дає ЕС і США

- зброю теж

НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
показати весь коментар
21.04.2024 20:29 Відповісти
Яблучко дає яблунька.
А червячки залазять самі - нахрін вони яблучку не потрібні.
Так і Зеленський - нахрін Україні цей червячок не потрібен.
показати весь коментар
21.04.2024 21:07 Відповісти
Та якби це була тільки помилка природи, а це ж свідомий "прикол"!
показати весь коментар
21.04.2024 21:55 Відповісти
Єрмак дозволив цьому "діячу" бавитись відосіками, щоб плутався під ногами.
показати весь коментар
21.04.2024 20:29 Відповісти
А яке відношеня маєш саме ти?
показати весь коментар
21.04.2024 20:30 Відповісти
Нє, потрібно вже міняти крючкомаза, що у телесуфлер найвеличнішому пише. Це не діло, кожного разу так із Зеленьського стібатися, пишучи йому чергову галіматью. Що скаже всесвітній фонд природи ?
показати весь коментар
21.04.2024 20:30 Відповісти
живопис завгоспа

показати весь коментар
21.04.2024 20:34 Відповісти
Скільки зусиль він доклав щоб цієї допомоги не було. Але трішечки не зрослося.
показати весь коментар
21.04.2024 20:56 Відповісти
Він зусилявся а вова клав
показати весь коментар
21.04.2024 21:39 Відповісти
Єрмак схожий на не бритого вгодованого крисячого царя а вова на долб.*** щелкунчіка.
показати весь коментар
21.04.2024 20:42 Відповісти
Центр він, про асфальт з бітумом???
От мудрило на посаді!!
Забув про свої гроші з офшорів, що перевести в Україну! Гетьманцев «забігався» десь, і не написав у тексті …
показати весь коментар
21.04.2024 20:42 Відповісти
Господи, та закрийте вже йому ротяку хтось. Без тебе знають шо дати і коли.
показати весь коментар
21.04.2024 20:42 Відповісти
ЗЄля, іди вже!
показати весь коментар
21.04.2024 20:45 Відповісти
Зато будуть шашлики...
показати весь коментар
21.04.2024 21:00 Відповісти
Це чмо,вже нічого не цікавить.
показати весь коментар
21.04.2024 20:50 Відповісти
Побольше касетных боеприпасов которых нам Европа не дает.
показати весь коментар
21.04.2024 20:53 Відповісти
А КАБов для F-16. Чтобы не пехотой штурмовать линию суровикина а КАБами ее нахрен снести
показати весь коментар
21.04.2024 20:56 Відповісти
Konkretnej nuzno Patriot sistemi i raketi dlia nix eto glavnoje.Dalse nuzno kasetnyje bojeprepasi,v tom cysle i dlia samoliotov F-16,raketi,kerovanyje bombi dlia tex ze samoliotov.Nenado tankov Abrams,realno teper tanki pocti neucastvujet vojne izza tex ze dronov kamikadze.Jest Leopardi oni luce, i obsluzavanije na mnogo proce.Nado znat sto xoces,stob nevsnuli sto nenado amerikansi toze xocet spisat sto im vygodno,a dengi limitovani i nuzno kupit to sto nado za nix.
показати весь коментар
21.04.2024 20:54 Відповісти
Коли вже заткнеться цей папугай...
показати весь коментар
21.04.2024 20:59 Відповісти
Тут я повністю згоден із Зе. Якщо Україні у рамках цього пакета не передадуть всієї необхідної зброї і техніки, причому обов'язково у достатній кількості, перемоги не буде.
показати весь коментар
21.04.2024 21:01 Відповісти
От козел-попрошайка. Да на поддонах уже все стоит штабелями, чекае отправки. От дурбыцал. Посмотрел бы хоть свои единые новыны.
показати весь коментар
21.04.2024 21:31 Відповісти
уова, а може все ж таки - Буковель, застілля, водочка, дерьмак, лижи і нарешті головне - кайданки та фонарь.
показати весь коментар
21.04.2024 21:51 Відповісти
Чомусь ніхто не згадує, що 21.04.2019 року мудрий наріт обрав за гетьмана оце...,, яке склало Присягу Президента на Євангелії.
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
показати весь коментар
21.04.2024 22:05 Відповісти
щоб ти з'їв щоб не пздв...
показати весь коментар
21.04.2024 22:07 Відповісти
зе Чмо 🤡 зщезни ...!!!
показати весь коментар
21.04.2024 22:17 Відповісти
смереки відрапортували - готові.
показати весь коментар
21.04.2024 22:39 Відповісти
шо, опять? (с)
показати весь коментар
21.04.2024 23:15 Відповісти
Тобто влітку війна закінчиться, або максимум перемога буде на початку осені. Адже з усіх дірок зараз - ATACMS та F-16. Контрнаступ 2.0, так би мовити.
А потім дадуть ракети, прилетять літаки і знову до усіх дійде, що це не панацея.
Вони дійсно важливі і необхідні, але знову і знову суспільство заряджають надмірним оптимізмом. І тим важче буде чергове розчарування від відсутності миттєвих перемог.
показати весь коментар
22.04.2024 01:25 Відповісти
Справді вова? Тююю ,а ми думали шо потрібен асфальт і зреліща на мільйони гривень🙄
показати весь коментар
22.04.2024 08:41 Відповісти
 
 