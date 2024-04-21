Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чим важливо наповнити схвалений напередодні Конгресом США пакет допомоги нашій країні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Зеленський розповів в ефірі програми Meet the Press американського каналу NBC.

Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям, спікеру Майку Джонсону, президенту Джозефу Байдену та всьому американському народу за підтримку України.

"Ми пів року чекали. Але не просто сиділи, ми всі боролися разом. Я хочу подякувати всій нашій команді й усій команді у Сполучених Штатах Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили", – зауважив Зеленський.

Читайте: Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін

Президент наголосив, що завдяки цій підтримці у нас буде шанс на перемогу. Але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна. Для відсічі російським окупантам нам потрібна дефіцитна зброя.

"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет", – сказав президент.

За його словами, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.

"Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя", – підсумував Зеленський.

Читайте: Голосування у Сенаті США за пакет допомоги Україні відбудеться у вівторок, - лідер більшості Шумер

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.