Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів про те, чим важливо наповнити схвалений напередодні Конгресом США пакет допомоги нашій країні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, про це Зеленський розповів в ефірі програми Meet the Press американського каналу NBC.
Зеленський подякував Палаті представників Конгресу США, обом партіям, спікеру Майку Джонсону, президенту Джозефу Байдену та всьому американському народу за підтримку України.
"Ми пів року чекали. Але не просто сиділи, ми всі боролися разом. Я хочу подякувати всій нашій команді й усій команді у Сполучених Штатах Америки, які робили все, щоб ми отримали позитивне рішення. Сьогодні воно нам стовідсотково дуже сильно допоможе. Я вважаю, що ця підтримка реально посилить Україну і Збройні Сили", – зауважив Зеленський.
Президент наголосив, що завдяки цій підтримці у нас буде шанс на перемогу. Але для цього важливо наповнити пакет саме тим, чого найбільше потребує Україна. Для відсічі російським окупантам нам потрібна дефіцитна зброя.
"Це й артилерія, і стратегічна далекобійна зброя, ATACMS – це все важливо, щоб не втрачати людей на фронті. Тому що ми їх втрачаємо через те, що у нас немає відповідної далекобійної зброї. Тому вона, а також протиповітряна оборона, яка так важлива, безумовно, сьогодні – це пріоритет", – сказав президент.
За його словами, зараз Україна чекає на позитивне рішення Сенату й сподівається, що зможе одержати допомогу без затримок.
"Після стабілізації у нас є всі шанси отримати ініціативу. Для цього повинна прийти відповідна зброя", – підсумував Зеленський.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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от же, ****, вимагатель дефіциту.
шо б ти так ракетну програму не закривав як ти вимагаеш..
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
то ми вже північна корея чи переплюнули?
Що таке організоване злочинне угрупування?
У кримінології під організованою злочинністю розуміється діяльність (у цілому) конкретних видів злочинних формувань, тобто груп, організацій, спільництв, зграй, банд, об'єднань тощо[1].
Л И Брежнев.
Нащо країні це опудало? Щоб нести банальності із геройською небритою фізією?
Як не корчить Зеленський свою мордашку - а розумний вигляд ніяк не виходить....
А найстрашніше - є ті, хто повірили.
Про Україну інколи відомо більше, ніж у самій Україні.
Зокрема, Зеленський вже викликає рвотний рефлекс практично у всіх політиків заходу.
Але Україні будуть допомагати, не зважаючи на те, що Зеленський буде цьому шкодити щосили.
Турнути Зеленського - то наша проблема, захід таким не займається.
Не турнемо - гріш ціна країні... Який "президент" - виходить, так і країна.
На відміну від дебіломарафону.
І тут, у європах, пишуть не тільки те, що подобається Зеленському...
Починай розглядати меню, поблажливо цикаючи зубом...
- гроші дає ЕС і США
- зброю теж
НАШО ЦІ ПОМИЛКИ ПРИРОДИ?
А червячки залазять самі - нахрін вони яблучку не потрібні.
Так і Зеленський - нахрін Україні цей червячок не потрібен.
От мудрило на посаді!!
Забув про свої гроші з офшорів, що перевести в Україну! Гетьманцев «забігався» десь, і не написав у тексті …
П'ять років.
П'ять років невимовного πizgeця і ганьби...
А потім дадуть ракети, прилетять літаки і знову до усіх дійде, що це не панацея.
Вони дійсно важливі і необхідні, але знову і знову суспільство заряджають надмірним оптимізмом. І тим важче буде чергове розчарування від відсутності миттєвих перемог.