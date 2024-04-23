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Новини Допомога Україні
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Допомога США прибуде "швидше, ніж вважається можливим" - конгресмен Кітінг

допомога

Військова допомога від США, яку нещодавно ухвалила Палата представників, буде доставлена до України "швидше, ніж комусь вважається можливим".

Про це розповів член комітету з питань закордонних справ Палати представників США Білл Кітінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідь на ваше запитання щодо термінів – це швидше, ніж хтось це вважає можливим. Сьогодні вранці ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною, поговорили з нашими людьми. Вони не просто чекають. Вони до цього готувалися", - зазначив він.

Кітінг відмовився називати точний розклад постачань, але зауважив, що частина може прибути впродовж днів, інша частина - тижнів.

Читайте: Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

Автор: 

Конгрес США (1222) допомога (8284) США (22455)


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Так это понятно. Как всегда, половина поставок оружия уже в Европе, треть явно уже в Украине.
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23.04.2024 01:47 Відповісти
А минусы будут?))))
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23.04.2024 02:08 Відповісти
Дык, это и есть минусы - кацапские заздрощi.
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23.04.2024 03:10 Відповісти
Спочатку була повінь,
потім кацапські заздрощі,
потім підриви пердаків...

Коротше - чекаємо на пожежі!
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23.04.2024 03:38 Відповісти
Будуть! У списочному складі кацапських батальйонів! І тут же "плюси" - на їх кладовищах!
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23.04.2024 05:25 Відповісти
Допомога США прибуде швидше, ніж вважається можливим, - желательно транзитом и по всем европейским точкам цапорылии, мол, с одной стороны потопы их жмут, с другой, отбить раз и навсегда показушное величие каазлабадии. Шобы ластоногие даже нос не высовывали со своих мокшанских болот. ПЫНЯ, знамо перец, СДОХНИ ! АМИНЬ !!! ... ЗЫ... Цэ посыл в космос, присоединяйтесь, мольфары.
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23.04.2024 03:06 Відповісти
💥ЖЕСТКАЯ ПРАВДА ОБ ОФИСЕ! ЧЕКАЛКИН не смог сдержать эмоций! Большой ПРОВАЛ Зеленского
https://www.youtube.com/watch?v=71hAKA4gI-8
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23.04.2024 04:33 Відповісти
 
 