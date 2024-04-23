Допомога США прибуде "швидше, ніж вважається можливим" - конгресмен Кітінг

Військова допомога від США, яку нещодавно ухвалила Палата представників, буде доставлена до України "швидше, ніж комусь вважається можливим".

Про це розповів член комітету з питань закордонних справ Палати представників США Білл Кітінг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відповідь на ваше запитання щодо термінів – це швидше, ніж хтось це вважає можливим. Сьогодні вранці ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною, поговорили з нашими людьми. Вони не просто чекають. Вони до цього готувалися", - зазначив він.

Кітінг відмовився називати точний розклад постачань, але зауважив, що частина може прибути впродовж днів, інша частина - тижнів.

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