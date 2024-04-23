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Новости Война
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Воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины (обновлено)

тривога

В Киеве и большинстве областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

По состоянию на 13:16 объявлено об отбое опасности.

Также читайте: В Днепре и Запорожье прогремели взрывы: Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики (обновлено)

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воздушная тревога (774)


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23.04.2024 12:57 Ответить
Щось потрібно робити з цими МІГами, реально задовбує.
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23.04.2024 12:59 Ответить
Вмикайте 95-й квартал. Можна ще асфальтом по барабанам постукати.
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23.04.2024 13:09 Ответить
Може ******* по варонежу
😀
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23.04.2024 13:10 Ответить
 
 