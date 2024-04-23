Воздушную тревогу объявляли в большинстве областей Украины (обновлено)

В Киеве и большинстве областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сейчас воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины.

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

По состоянию на 13:16 объявлено об отбое опасности.

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