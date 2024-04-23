Повітряну тривогу оголошували в більшості областей України (оновлено)
У Києві та більшості областей України оголошували сигнал повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Наразі повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.
Станом на 13:16 оголошено про відбій небезпеки.
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