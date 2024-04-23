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Повітряну тривогу оголошували в більшості областей України (оновлено)

тривога

У Києві та більшості областей України оголошували сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Наразі повітряну тривогу оголошено у більшості областей України.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Станом на 13:16 оголошено про відбій небезпеки.

Також читайте: У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи: Повітряні сили попередили про загрозу балістики (оновлено)

Автор: 

повітряна тривога (901)


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23.04.2024 12:57 Відповісти
Щось потрібно робити з цими МІГами, реально задовбує.
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23.04.2024 12:59 Відповісти
Вмикайте 95-й квартал. Можна ще асфальтом по барабанам постукати.
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23.04.2024 13:09 Відповісти
Може ******* по варонежу
😀
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23.04.2024 13:10 Відповісти
 
 