Совет проголосовал за увольнение 7 членов Счетной палаты
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение 7 членов Счетной палаты. У них закончился срок полномочий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил народный депутат Украины от фракции "Голос" Ярослав Железняк
"Парламент уволил семь членов Счетной палаты, у кого закончился срок полномочий 15 марта 2024 года. Речь о: Богун, Дидык, Невидомый, Иванова, Огонь, Яремчук и Майснер", - написал нардеп.
Как отмечается, "ЗА" проголосовали 264 нардепа.
По словам Ирины Геращенко, сейчас в Счетной палате остается 5 членов, а для принятия любого решения нужен состав не менее двух третей от полного состава, то есть от 13 человек. Именно поэтому, отмечает Геращенко, работа палаты сейчас фактически заблокирована.
"Наши международные партнеры неоднократно обращали внимание на принципиальность принятия нового закона о Счетной и формирования этого органа по новым правилам, обеспечения прозрачности и независимости работы Палаты. Они ожидают полной перезагрузки Счетной", - подчеркивает депутат.
"Не исключаю, что требование полной перезагрузки Счетной станет одним из требований наших международных партнеров как маяка для получения очередного транша финпомощи", - добавила Геращенко.
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СЕРЕДА, 27 БЕРЕЗНЯ 2024, 14:18
то нікого і не звільняли б.
"Перевірено і проаналізовано 771 млрд грн, охоплено контролем 399 об'єктів, підготовлено та затверджено 59 звітів за результатами контрольних заходів, загальна сума виявлених порушень і недоліків під час управління публічними фінансами склала майже 60,8 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За даними Звіту найбільше порушень та недоліків було виявлено за напрямками:
безпека та обороноздатність держави − 16,5 млрд грн;
доходи державного бюджету − 12,4 млрд грн;
соціальна сфера та охорона здоров'я − 8,4 млрд грн.
З загального обсягу наданих Рахунковою палатою у 2022 і 2023 роках рекомендацій до кінця 2023 року виконані або перебувають у процесі виконання 64,4%.