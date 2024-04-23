Рада проголосувала за звільнення 7 членів Рахункової палати

Верховна Рада України проголосувала за звільнення 7 членів Рахункової палати. У них закінчився термін повноважень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив народний депутат України від фракції "Голос" Ярослав Железняк

"Парламент звільнив сім членів Рахункової палати, у кого закінчився строк повноважень 15 березня 2024 року. Мова про: Богун, Дідик, Невідомий, Іванова, Огонь, Яремчук і Майснер", - написав нардеп.

Як зазначається, "ЗА" проголосували 264 нардепи.

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За словами Ірини Геращенко, наразі у Рахунковій палаті залишається 5 членів, а для прийняття будь-якого рішення потрібен склад не менше ніж дві третини від повного складу, тобто від 13 людей. Саме через це, наголошує Геращенко, робота палати наразі фактично заблокована.

"Наші міжнародні партнери неодноразово звертали увагу на принциповість прийняття нового закону про Рахункову і формування цього органу за новими правилами, забезпечення прозорості і незалежності роботи Палати. Вони очікують повного перезавантаження Рахункової", - підкреслює депутатка.

"Не виключаю, що вимога повного перезавантаження Рахункової стане однією з вимог наших міжнародних партнерів як маяка для отримання чергового траншу фіндопомоги", - додала Геращенко.

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