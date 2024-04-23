Рашисты атаковали поселок Козацкое на Херсонщине: Погибла 82-летняя женщина
Российские войска в обед обстреляли поселок Козацкое на Херсонщине, в результате чего погибла 82-летняя женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
В обед российские войска атаковали поселок Козацкое.
В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 82-летняя женщина.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий23.04.2024 16:37 Ответить Мне нравится 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль