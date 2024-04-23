Рашисты атаковали поселок Козацкое на Херсонщине: Погибла 82-летняя женщина

Российские войска в обед обстреляли поселок Козацкое на Херсонщине, в результате чего погибла 82-летняя женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

В обед российские войска атаковали поселок Козацкое.

В результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила 82-летняя женщина.

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