Рашисти атакували селище Козацьке на Херсонщині: Загинула 82-річна жінка
Російські війська в обід обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинула 82-річна жінка.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
В обід російські війська атакували селище Козацьке.
Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, дістала 82-річна жінка.
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показати весь коментар23.04.2024 16:37 Відповісти Мені подобається 2
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