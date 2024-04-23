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Рашисти атакували селище Козацьке на Херсонщині: Загинула 82-річна жінка

росія,артилерія

Російські війська в обід обстріляли селище Козацьке на Херсонщині, внаслідок чого загинула 82-річна жінка.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

В обід російські війська атакували селище Козацьке.

Внаслідок обстрілу травми, несумісні з життям, дістала 82-річна жінка.

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Автор: 

обстріл (28196) Херсонська область (5698)


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23.04.2024 16:37 Відповісти
 
 