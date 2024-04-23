Рашисти скинули вибухівку з дрона на Берислав: постраждав 63-річний чоловік
Російські окупанти скинули з безпілотника вибухівку на Берислав Херсонської області. Унаслідок атаки поранення дістав місцевий мешканець.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Сьогодні зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чоловік дістав вибухову травму, контузією, пораненням рук та тулуба.
Постраждалого доправили до лікарні. Наразі медики надають йому допомогу.
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показати весь коментар23.04.2024 14:18 Відповісти Мені подобається 0
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