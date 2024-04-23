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Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав: пострадал 63-летний мужчина

берислав

Российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Берислав на Херсонщине. В результате атаки ранения получил местный житель.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 63-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина получил взрывную травму, контузию, ранение рук и туловища.

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему помощь.

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Автор: 

беспилотник (3523) Берислав (136) Херсонская область (4711)


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може все таки увалить по кацапській дроновій учєбкі через річку
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23.04.2024 14:18 Ответить
 
 