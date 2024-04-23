Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на Берислав: пострадал 63-летний мужчина
Российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на Берислав на Херсонщине. В результате атаки ранения получил местный житель.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 63-летний местный житель", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил взрывную травму, контузию, ранение рук и туловища.
Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас медики оказывают ему помощь.
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показать весь комментарий23.04.2024 14:18 Ответить Мне нравится 0
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