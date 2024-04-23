США готовят пакет военной помощи Украине на 1 млрд дол., - Reuters

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Пакет помощи будет включать в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя, сообщили чиновники на условиях анонимности.

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