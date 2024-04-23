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Новости Помощь Украине
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США готовят пакет военной помощи Украине на 1 млрд дол., - Reuters

боєприпаси,снаряди

Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.

Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.

Пакет помощи будет включать в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя, сообщили чиновники на условиях анонимности.

Читайте также: Большинство вооружений из пакета помощи США размещено в Германии и Польше, что ускорит его доставку в Украину, - CNN

Автор: 

боеприпасы (2330) оружие (10198) США (26368)


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Топ комментарии
+26
Спасибо США!
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23.04.2024 18:29
+12
Вішайся рашистська сволота
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23.04.2024 18:40
+8
ATACMS?
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23.04.2024 18:44
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Спасибо США!
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23.04.2024 18:29 Ответить
В опу сіромахи, аж напряглися!! Чи вони встигнуть, до 20 травня ???
Обсяги, чималі… Гетьманцев, має ще порадитися з сівковичем, по старій традиції …. Літаком, як ригоАНАЛИ з мертвечуком з залу ВРУ, не полетиш на московію??..
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23.04.2024 18:31 Ответить
встигнуть що?
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23.04.2024 18:37 Ответить
гетьманцев, це ти? знову під дурня клеїш?
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23.04.2024 18:45 Ответить
ні, не я. ну тоді ти поясни оцей пасаж Валового. встигнуть, що?
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23.04.2024 18:59 Ответить
Ще б gbu-31 підкинули...
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23.04.2024 18:32 Ответить
Вішайся рашистська сволота
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23.04.2024 18:40 Ответить
ATACMS?
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23.04.2024 18:44 Ответить
а где 60 миллиардов ?
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23.04.2024 18:44 Ответить
там нет 60млрд - на 2024-2025 года
максимум 13.3млрд= 7.8(PDA на три страны) +1.6 (FMF) + 3.9 (PDA 2022-2023 годов)

закончатся быстро или надо до выборов дотянуть, чтобы потом дать побольше или равномерно давать до сентября 2025

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/18/7184078/ правдивый обзор пакета
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23.04.2024 18:53 Ответить
який пакет на 60 млрд? його ж ніколиж не проголсують до 2025 рок так точно . шось пішло у вас не за планом....
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23.04.2024 20:35 Ответить
Байден с Селиваном украли и положили в банк сросии. Теперь, когда ты знаешь правду, тебе стало легче, малорос ******?.
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23.04.2024 20:35 Ответить
Зі слів зенелохів вони від початку року через відсутність допомоги штатів, вже потратили на закупку зброї чотири мільярди доларів, це щось змінило, ні, тоді що має змінити цей черговий мільярд ?
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23.04.2024 18:52 Ответить
Гугліть анекдот про нюанс. Там відповідь.
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23.04.2024 18:55 Ответить
Не зупиняйтеся!
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23.04.2024 18:52 Ответить
Віддайте нам Хоуки, танки м 60 а 3, томкет ф 14. Воно в вас стоїть мертвим вантажем.
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23.04.2024 18:53 Ответить
Всего на 1 лярд? Что то слабовато. Нам Литва которая в 100 раз меньше за США на 1 лярд помощи дала.
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23.04.2024 18:54 Ответить
Як на мене толку від того атакмса так собі. Треба своє робити щоб по території рашки бити. Але клепок немає. Просрали всі інженерні кадри, навіть нормальний аналог шахеда зробити не можем
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23.04.2024 20:16 Ответить
Звичайно я вдячний американцям за допомогу, але якщо вона буде надходити такими дозами, це всерівно що пісок в пустелі поливати, під час спеки....
Це не двадцять другий рік, масштаби засобів, плюс тактична ситуація зовсім інші.
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23.04.2024 19:21 Ответить
лед тронулся господа присяжные(С) причем не только в США. запахло био отходами с московских болот.
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23.04.2024 19:34 Ответить
Добре що тепер будуть наглядати за тою зброєю не тільки до кордону а і напряму до передової,щоб деякі ділки за в казівками з опу на складах знову десь не ховали з метою саботажу або ще чогось..
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23.04.2024 19:45 Ответить
А як же ЗРК і ракети до них? Україні страшенно потрібна ППО!
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23.04.2024 20:14 Ответить
Ну що, недовго музика лунала, розходимося панове, сенат перейняв естафету блокування допомоги для України....
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23.04.2024 22:48 Ответить
У вас, наверное, какой-то свой , особый Сенат? Бо американский в последнем чтении сегодня проголосовал 80/19 - за, и продвинул закон для последнего голосования, которе будет или сегодня ближе к вечеру, или завтра в первой половине дня.
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23.04.2024 23:23 Ответить
Цікаво,тяк розміщення снарядів на землі впливає на ресурс стволів?
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24.04.2024 01:34 Ответить
Адже ж як легко жити , коли працює лише 10 частина мизку ...
Як же ж зраділи усі ті підмосковитськи ушлепки !
Яка радість -- 20 квітня було цілих 60 млрд. , а сьогодні кажуть тільки про 1 ... Й вже по ходу народжуються 150 теорій змови й 15 різновидів зразди-зрадницької ... Кажуть вот вас хахлов абманулі - на цєлих чєтирє дулі ... То не 60 млдр. $ - то японскы йєни й не 60 а тільки чи то 13 ,чи то 31 . Бо інтелекту у московитів завжди не вистачало ускладнити просту комбінаторику .

Але ж головна хохма в тому полягає . Що ті 60 млрд. $ тільки Конгрес проголосував , де значна більшість була республіканців . А в Сенаті при утвердженні цієї операції буде усе навпаки й тобто там вже проголосували за скороченну процедуру голосування . Там демократи Байдена вже мають абсолютну більшість проукраїнську . Там голосів республіканців вже й не потрібно ,хоча вони там теж є .
Так що до підписання проекту Байденом ці 61 млрд. поки йще у проекті , а цей 1 млрд. він тільки аванс ... Але увесь пакет допомоги з 20 квітня став пустою але нервовою формальністю !

Сподівання ********** , що щось трапится по-дорозі -- вони усіх судять по собі з їх маренням мовляв Остін зніме солдат з охорони Пентагону й змусить їх будувати фазенду у Флоріді . й ці 60 розполовиняться ... Це вже питання честі конгессменів , що кожна пеня з тих 60 млрд. пійшла на смерть мерзотних окрів . Й йще одна мрія ********** кришеться -- це допомога на рік 2024 . Бо це частка бюджету та й ніде бюджетні гроші не голосуються на щось інше ніж рік .
Інша надія ********** , що повернеться Трамп . Але то не факт . Трамп вже змусив шантажом й певними обставинами сплачувати європейців більшу долю у бюджет НАТО . Він саме на цьому спекулює . Що ***** більше загрожує німцям й французам ні ж янки .
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24.04.2024 02:11 Ответить
 
 