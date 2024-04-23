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США готовят пакет военной помощи Украине на 1 млрд дол., - Reuters
Соединенные Штаты готовят пакет военной помощи Украине на 1 миллиард долларов.
Об этом сообщили Reuters два американских чиновника, информирует Цензор.НЕТ.
Пакет помощи будет включать в себя транспортные средства, боеприпасы противовоздушной обороны Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое можно немедленно использовать на поле боя, сообщили чиновники на условиях анонимности.
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+26 metal35
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+8 Oleg K #589544
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Обсяги, чималі… Гетьманцев, має ще порадитися з сівковичем, по старій традиції …. Літаком, як ригоАНАЛИ з мертвечуком з залу ВРУ, не полетиш на московію??..
максимум 13.3млрд= 7.8(PDA на три страны) +1.6 (FMF) + 3.9 (PDA 2022-2023 годов)
закончатся быстро или надо до выборов дотянуть, чтобы потом дать побольше или равномерно давать до сентября 2025
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/18/7184078/ правдивый обзор пакета
Це не двадцять другий рік, масштаби засобів, плюс тактична ситуація зовсім інші.
Як же ж зраділи усі ті підмосковитськи ушлепки !
Яка радість -- 20 квітня було цілих 60 млрд. , а сьогодні кажуть тільки про 1 ... Й вже по ходу народжуються 150 теорій змови й 15 різновидів зразди-зрадницької ... Кажуть вот вас хахлов абманулі - на цєлих чєтирє дулі ... То не 60 млдр. $ - то японскы йєни й не 60 а тільки чи то 13 ,чи то 31 . Бо інтелекту у московитів завжди не вистачало ускладнити просту комбінаторику .
Але ж головна хохма в тому полягає . Що ті 60 млрд. $ тільки Конгрес проголосував , де значна більшість була республіканців . А в Сенаті при утвердженні цієї операції буде усе навпаки й тобто там вже проголосували за скороченну процедуру голосування . Там демократи Байдена вже мають абсолютну більшість проукраїнську . Там голосів республіканців вже й не потрібно ,хоча вони там теж є .
Так що до підписання проекту Байденом ці 61 млрд. поки йще у проекті , а цей 1 млрд. він тільки аванс ... Але увесь пакет допомоги з 20 квітня став пустою але нервовою формальністю !
Сподівання ********** , що щось трапится по-дорозі -- вони усіх судять по собі з їх маренням мовляв Остін зніме солдат з охорони Пентагону й змусить їх будувати фазенду у Флоріді . й ці 60 розполовиняться ... Це вже питання честі конгессменів , що кожна пеня з тих 60 млрд. пійшла на смерть мерзотних окрів . Й йще одна мрія ********** кришеться -- це допомога на рік 2024 . Бо це частка бюджету та й ніде бюджетні гроші не голосуються на щось інше ніж рік .
Інша надія ********** , що повернеться Трамп . Але то не факт . Трамп вже змусив шантажом й певними обставинами сплачувати європейців більшу долю у бюджет НАТО . Він саме на цьому спекулює . Що ***** більше загрожує німцям й французам ні ж янки .