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США готують пакет військової допомоги Україні на 1 млрд дол., - Reuters
Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів
Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.
Пакет допомоги включатиме транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою, повідомили чиновники на умовах анонімності.
Топ коментарі
+26 metal35
показати весь коментар23.04.2024 18:29
+12 U A #508723
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+8 Oleg K #589544
показати весь коментар23.04.2024 18:44
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Обсяги, чималі… Гетьманцев, має ще порадитися з сівковичем, по старій традиції …. Літаком, як ригоАНАЛИ з мертвечуком з залу ВРУ, не полетиш на московію??..
максимум 13.3млрд= 7.8(PDA на три страны) +1.6 (FMF) + 3.9 (PDA 2022-2023 годов)
закончатся быстро или надо до выборов дотянуть, чтобы потом дать побольше или равномерно давать до сентября 2025
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/18/7184078/ правдивый обзор пакета
Це не двадцять другий рік, масштаби засобів, плюс тактична ситуація зовсім інші.
Як же ж зраділи усі ті підмосковитськи ушлепки !
Яка радість -- 20 квітня було цілих 60 млрд. , а сьогодні кажуть тільки про 1 ... Й вже по ходу народжуються 150 теорій змови й 15 різновидів зразди-зрадницької ... Кажуть вот вас хахлов абманулі - на цєлих чєтирє дулі ... То не 60 млдр. $ - то японскы йєни й не 60 а тільки чи то 13 ,чи то 31 . Бо інтелекту у московитів завжди не вистачало ускладнити просту комбінаторику .
Але ж головна хохма в тому полягає . Що ті 60 млрд. $ тільки Конгрес проголосував , де значна більшість була республіканців . А в Сенаті при утвердженні цієї операції буде усе навпаки й тобто там вже проголосували за скороченну процедуру голосування . Там демократи Байдена вже мають абсолютну більшість проукраїнську . Там голосів республіканців вже й не потрібно ,хоча вони там теж є .
Так що до підписання проекту Байденом ці 61 млрд. поки йще у проекті , а цей 1 млрд. він тільки аванс ... Але увесь пакет допомоги з 20 квітня став пустою але нервовою формальністю !
Сподівання ********** , що щось трапится по-дорозі -- вони усіх судять по собі з їх маренням мовляв Остін зніме солдат з охорони Пентагону й змусить їх будувати фазенду у Флоріді . й ці 60 розполовиняться ... Це вже питання честі конгессменів , що кожна пеня з тих 60 млрд. пійшла на смерть мерзотних окрів . Й йще одна мрія ********** кришеться -- це допомога на рік 2024 . Бо це частка бюджету та й ніде бюджетні гроші не голосуються на щось інше ніж рік .
Інша надія ********** , що повернеться Трамп . Але то не факт . Трамп вже змусив шантажом й певними обставинами сплачувати європейців більшу долю у бюджет НАТО . Він саме на цьому спекулює . Що ***** більше загрожує німцям й французам ні ж янки .