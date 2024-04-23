УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11879 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні
10 769 32

США готують пакет військової допомоги Україні на 1 млрд дол., - Reuters

боєприпаси,снаряди

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів

Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Пакет допомоги включатиме транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою, повідомили чиновники на умовах анонімності.

Також читайте: Пакет допомоги Україні від США буде більшим ніж зазвичай та включатиме бронетехніку, - Politico

Автор: 

боєприпаси (2262) зброя (7435) США (22473)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+26
Спасибо США!
показати весь коментар
23.04.2024 18:29
+12
Вішайся рашистська сволота
показати весь коментар
23.04.2024 18:40
+8
ATACMS?
показати весь коментар
23.04.2024 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спасибо США!
показати весь коментар
23.04.2024 18:29 Відповісти
В опу сіромахи, аж напряглися!! Чи вони встигнуть, до 20 травня ???
Обсяги, чималі… Гетьманцев, має ще порадитися з сівковичем, по старій традиції …. Літаком, як ригоАНАЛИ з мертвечуком з залу ВРУ, не полетиш на московію??..
показати весь коментар
23.04.2024 18:31 Відповісти
встигнуть що?
показати весь коментар
23.04.2024 18:37 Відповісти
гетьманцев, це ти? знову під дурня клеїш?
показати весь коментар
23.04.2024 18:45 Відповісти
ні, не я. ну тоді ти поясни оцей пасаж Валового. встигнуть, що?
показати весь коментар
23.04.2024 18:59 Відповісти
Ще б gbu-31 підкинули...
показати весь коментар
23.04.2024 18:32 Відповісти
Вішайся рашистська сволота
показати весь коментар
23.04.2024 18:40 Відповісти
ATACMS?
показати весь коментар
23.04.2024 18:44 Відповісти
а где 60 миллиардов ?
показати весь коментар
23.04.2024 18:44 Відповісти
там нет 60млрд - на 2024-2025 года
максимум 13.3млрд= 7.8(PDA на три страны) +1.6 (FMF) + 3.9 (PDA 2022-2023 годов)

закончатся быстро или надо до выборов дотянуть, чтобы потом дать побольше или равномерно давать до сентября 2025

https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/04/18/7184078/ правдивый обзор пакета
показати весь коментар
23.04.2024 18:53 Відповісти
який пакет на 60 млрд? його ж ніколиж не проголсують до 2025 рок так точно . шось пішло у вас не за планом....
показати весь коментар
23.04.2024 20:35 Відповісти
Байден с Селиваном украли и положили в банк сросии. Теперь, когда ты знаешь правду, тебе стало легче, малорос ******?.
показати весь коментар
23.04.2024 20:35 Відповісти
Зі слів зенелохів вони від початку року через відсутність допомоги штатів, вже потратили на закупку зброї чотири мільярди доларів, це щось змінило, ні, тоді що має змінити цей черговий мільярд ?
показати весь коментар
23.04.2024 18:52 Відповісти
Гугліть анекдот про нюанс. Там відповідь.
показати весь коментар
23.04.2024 18:55 Відповісти
Не зупиняйтеся!
показати весь коментар
23.04.2024 18:52 Відповісти
Віддайте нам Хоуки, танки м 60 а 3, томкет ф 14. Воно в вас стоїть мертвим вантажем.
показати весь коментар
23.04.2024 18:53 Відповісти
Всего на 1 лярд? Что то слабовато. Нам Литва которая в 100 раз меньше за США на 1 лярд помощи дала.
показати весь коментар
23.04.2024 18:54 Відповісти
Як на мене толку від того атакмса так собі. Треба своє робити щоб по території рашки бити. Але клепок немає. Просрали всі інженерні кадри, навіть нормальний аналог шахеда зробити не можем
показати весь коментар
23.04.2024 20:16 Відповісти
Звичайно я вдячний американцям за допомогу, але якщо вона буде надходити такими дозами, це всерівно що пісок в пустелі поливати, під час спеки....
Це не двадцять другий рік, масштаби засобів, плюс тактична ситуація зовсім інші.
показати весь коментар
23.04.2024 19:21 Відповісти
лед тронулся господа присяжные(С) причем не только в США. запахло био отходами с московских болот.
показати весь коментар
23.04.2024 19:34 Відповісти
Добре що тепер будуть наглядати за тою зброєю не тільки до кордону а і напряму до передової,щоб деякі ділки за в казівками з опу на складах знову десь не ховали з метою саботажу або ще чогось..
показати весь коментар
23.04.2024 19:45 Відповісти
А як же ЗРК і ракети до них? Україні страшенно потрібна ППО!
показати весь коментар
23.04.2024 20:14 Відповісти
Ну що, недовго музика лунала, розходимося панове, сенат перейняв естафету блокування допомоги для України....
показати весь коментар
23.04.2024 22:48 Відповісти
У вас, наверное, какой-то свой , особый Сенат? Бо американский в последнем чтении сегодня проголосовал 80/19 - за, и продвинул закон для последнего голосования, которе будет или сегодня ближе к вечеру, или завтра в первой половине дня.
показати весь коментар
23.04.2024 23:23 Відповісти
Цікаво,тяк розміщення снарядів на землі впливає на ресурс стволів?
показати весь коментар
24.04.2024 01:34 Відповісти
Адже ж як легко жити , коли працює лише 10 частина мизку ...
Як же ж зраділи усі ті підмосковитськи ушлепки !
Яка радість -- 20 квітня було цілих 60 млрд. , а сьогодні кажуть тільки про 1 ... Й вже по ходу народжуються 150 теорій змови й 15 різновидів зразди-зрадницької ... Кажуть вот вас хахлов абманулі - на цєлих чєтирє дулі ... То не 60 млдр. $ - то японскы йєни й не 60 а тільки чи то 13 ,чи то 31 . Бо інтелекту у московитів завжди не вистачало ускладнити просту комбінаторику .

Але ж головна хохма в тому полягає . Що ті 60 млрд. $ тільки Конгрес проголосував , де значна більшість була республіканців . А в Сенаті при утвердженні цієї операції буде усе навпаки й тобто там вже проголосували за скороченну процедуру голосування . Там демократи Байдена вже мають абсолютну більшість проукраїнську . Там голосів республіканців вже й не потрібно ,хоча вони там теж є .
Так що до підписання проекту Байденом ці 61 млрд. поки йще у проекті , а цей 1 млрд. він тільки аванс ... Але увесь пакет допомоги з 20 квітня став пустою але нервовою формальністю !

Сподівання ********** , що щось трапится по-дорозі -- вони усіх судять по собі з їх маренням мовляв Остін зніме солдат з охорони Пентагону й змусить їх будувати фазенду у Флоріді . й ці 60 розполовиняться ... Це вже питання честі конгессменів , що кожна пеня з тих 60 млрд. пійшла на смерть мерзотних окрів . Й йще одна мрія ********** кришеться -- це допомога на рік 2024 . Бо це частка бюджету та й ніде бюджетні гроші не голосуються на щось інше ніж рік .
Інша надія ********** , що повернеться Трамп . Але то не факт . Трамп вже змусив шантажом й певними обставинами сплачувати європейців більшу долю у бюджет НАТО . Він саме на цьому спекулює . Що ***** більше загрожує німцям й французам ні ж янки .
показати весь коментар
24.04.2024 02:11 Відповісти
 
 