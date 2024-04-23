США готують пакет військової допомоги Україні на 1 млрд дол., - Reuters

Сполучені Штати готують пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд доларів

Про це повідомили Reuters двоє американських чиновників, інформує Цензор.НЕТ.

Пакет допомоги включатиме транспортні засоби, боєприпаси протиповітряної оборони Stinger, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів, протитанкові боєприпаси TOW і Javelin та іншу зброю, яку можна негайно використовувати на полі бою, повідомили чиновники на умовах анонімності.

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