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Россияне обстреляли Харьков, пострадали два человека, - Терехов (обновлено)

вибух

Российские оккупанты атаковали Харьков с воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов.

"В Харькове сильные взрывы. Будьте осторожны", - сообщил глава города.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковской области.

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Позже он уточнил, что россияне целенаправленно ударили по жилому комплексу в Шевченковском районе. Предварительно ракетой С-300.

"Пока известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. О них уже заботятся врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы", - написал Терехов.

Автор: 

взрыв (6721) Харьков (7448)


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П****аси !
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24.04.2024 01:19 Ответить
Було 2 прильоти. Обидва тупо в землю попали. Багато розбитих вікон через ударну хвилю. Але це не найгірше
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24.04.2024 06:12 Ответить
 
 