Россияне обстреляли Харьков, пострадали два человека, - Терехов (обновлено)
Российские оккупанты атаковали Харьков с воздуха.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов.
"В Харькове сильные взрывы. Будьте осторожны", - сообщил глава города.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности для Харьковской области.
Позже он уточнил, что россияне целенаправленно ударили по жилому комплексу в Шевченковском районе. Предварительно ракетой С-300.
"Пока известно о двух пострадавших - оба с осколочными ранениями. О них уже заботятся врачи. На месте продолжается поисково-спасательная операция. Работают все соответствующие службы", - написал Терехов.
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Hulio
показать весь комментарий24.04.2024 01:19 Ответить Мне нравится 0
Іван Динисюк
показать весь комментарий24.04.2024 06:12 Ответить Мне нравится 0
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