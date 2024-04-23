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Новости Война
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Россияне ударили по частному сектору Харькова (обновлено)

харків

Российские войска наносят удары по Харькову и району.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В Харькове были слышны взрывы. Уже несколько. Будьте осторожны!" - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне атакуют Харьков и Харьковский район.

Мер Терехов заявил, что россияне попали в частный сектор. Повреждено авто и частный дом. Относительно пострадавших и другого "прилета" информация уточняется.

Также читайте: Удар РФ по телебашне Харькова: Восстановить возможно только после завершения боевых действий, - ОВА

Автор: 

обстрел (26862) Харьков (7443)


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