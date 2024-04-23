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Новини Війна
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Росіяни вдарили по приватному сектору Харкова (оновлено)

харків

Російські війська завдають ударів по Харкову та району.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.

За словами глави ОВА Олега Синєгубова, росіяни атакують Харків та Харківський район.

Мер Терехов заявив, що росіяни поцілили у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється.

Також читайте: Удар РФ по телевежі Харкова: Відновити можливо лише після завершення бойових дій, - ОВА

Автор: 

обстріл (28196) Харків (5561)


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