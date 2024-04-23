Росіяни вдарили по приватному сектору Харкова (оновлено)
Російські війська завдають ударів по Харкову та району.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"У Харкові було чутно вибухи. Вже кілька. Будьте обережні!" - йдеться в повідомленні.
За словами глави ОВА Олега Синєгубова, росіяни атакують Харків та Харківський район.
Мер Терехов заявив, що росіяни поцілили у приватний сектор. Пошкоджено авто та приватний будинок. Щодо постраждалих та місця іншого "прильоту" інформація уточнюється.
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