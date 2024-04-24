Росіяни обстріляли Харків, постраждали двоє людей, - Терехов (оновлено)
Російські окупанти атакували Харків з повітря.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові сильні вибухи. Будьте обережні", - повідомив очільник міста.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області.
Пізніше він уточнив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300.
"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав Терехов.
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Hulio
показати весь коментар24.04.2024 01:19 Відповісти Мені подобається 0
Іван Динисюк
показати весь коментар24.04.2024 06:12 Відповісти Мені подобається 0
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