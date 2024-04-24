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Росіяни обстріляли Харків, постраждали двоє людей, - Терехов (оновлено)

вибух

Російські окупанти атакували Харків з повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові сильні вибухи. Будьте обережні", - повідомив очільник міста.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області.

Пізніше він уточнив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300. 

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав Терехов.

Читайте: Росіяни вдарили по приватному сектору Харкова (оновлено)

Автор: 

вибух (4436) Харків (5561)


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П****аси !
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24.04.2024 01:19 Відповісти
Було 2 прильоти. Обидва тупо в землю попали. Багато розбитих вікон через ударну хвилю. Але це не найгірше
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24.04.2024 06:12 Відповісти
 
 