Росіяни обстріляли Харків, постраждали двоє людей, - Терехов (оновлено)

Російські окупанти атакували Харків з повітря.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові сильні вибухи. Будьте обережні", - повідомив очільник міста.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку для Харківської області.

Пізніше він уточнив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по житловому комплексу у Шевченківському районі. Попередньо ракетою С-300.

"Поки відомо про двох постраждалих - обидва з осколковими пораненнями. Ними вже опікуються лікарі. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Працюють усі відповідні служби", - написав Терехов.

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