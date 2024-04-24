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В Одессе раздались взрывы

ракета

Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

В регионе объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

По данным мониторинговых Telegram-каналов по городу были запущены две крылатые авиационные ракеты. Местные жители сообщают, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

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Автор: 

взрыв (6721) крылатые ракеты (878) обстрел (26872) Одесса (7864)


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Топ комментарии
+7
Чует, кацапская сволочь, свой конец!
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24.04.2024 07:47
+3
Было дело, сильно замигал свет, но у нас удержался.
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24.04.2024 07:46
+3
Держимся. Враг не пройдет. осталось немного(подпись Байдена). Кацапам - трында.
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24.04.2024 09:58
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Было дело, сильно замигал свет, но у нас удержался.
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24.04.2024 07:46 Ответить
У нас досі немає світла.
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24.04.2024 08:38 Ответить
Держимся. Враг не пройдет. осталось немного(подпись Байдена). Кацапам - трында.
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24.04.2024 09:58 Ответить
Він вже 2 рази так робив і ніякої тринди не було. Що в цей час змінилось?
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24.04.2024 10:36 Ответить
Наполовину перемололи военный потенциал ластоногих ааленей.
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24.04.2024 11:33 Ответить
І чому ж фронт тоді постійно продавлюється?
"Відступ на підготовлені позиції"?
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24.04.2024 13:35 Ответить
Чует, кацапская сволочь, свой конец!
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24.04.2024 07:47 Ответить
Її вже помацала русня своїми брудними ракетами.
Мешканці Курсак та Пересипу дякують.
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24.04.2024 08:33 Ответить
Не обращайте внимание на чмошника, который уничижительно отзывается о столице Киеве... Всю одесскую вату построим по стойке смирно.
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24.04.2024 10:04 Ответить
Хлопчики, не сваріться, дівчата любити не будуть.
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24.04.2024 10:10 Ответить
 
 