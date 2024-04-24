В Одессе раздались взрывы

Утром 24 апреля в Одессе прогремели взрывы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне.

В регионе объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракетной опасности.

По данным мониторинговых Telegram-каналов по городу были запущены две крылатые авиационные ракеты. Местные жители сообщают, что после взрывов в некоторых районах города пропал свет.

Руководитель Одесской ОГА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района находиться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

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