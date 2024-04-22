В Харькове были слышны взрывы, - Терехов
В Харькове раздались взрывы.
Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - призвал он.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
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