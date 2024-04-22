РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6387 посетителей онлайн
Новости
2 088 2

В Харькове были слышны взрывы, - Терехов

вибух

В Харькове раздались взрывы.

Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Харькова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы. Будьте осторожны", - призвал он.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Смотрите также: Вражеский удар по телевышке Харькова был нанесен ракетой Х-59, - прокуратура. ВИДЕО

Автор: 

взрыв (6721) Харьков (7443)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://t.me/s/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukrain 👮‍♀️
показать весь комментарий
22.04.2024 22:29 Ответить
I **** шо "слышны...были" .
I я чув, i шо?
показать весь комментарий
23.04.2024 07:57 Ответить
 
 