У Харкові було чутно вибухи, - Терехов

У Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чути вибухи. Будьте обережні", - закликав він.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

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