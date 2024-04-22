У Харкові було чутно вибухи, - Терехов
У Харкові пролунали вибухи.
Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"У місті чути вибухи. Будьте обережні", - закликав він.
Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
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I я чув, i шо?