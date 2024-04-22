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У Харкові було чутно вибухи, - Терехов

вибух

У Харкові пролунали вибухи.

Про це у своєму телеграм-каналі написав мер Харкова Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"У місті чути вибухи. Будьте обережні", - закликав він.

Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Читайте: Протягом години росіяни завдали ударів по кількох населених пунктах Харківщини

Автор: 

вибух (4433) Харків (5556)


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https://t.me/s/kpszsu Повітряні Сили ЗС України / Air Force of the Armed Forces of Ukrain 👮‍♀️
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22.04.2024 22:29 Відповісти
I **** шо "слышны...были" .
I я чув, i шо?
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23.04.2024 07:57 Відповісти
 
 