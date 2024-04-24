В Одесі пролунали вибухи
Зранку 24 квітня в Одесі пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.
У регіоні оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.
За даними моніторингових Telegram-каналів по місту було запущено дві крилаті авіаційні ракети. Місцеві мешканці повідомляють, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.
Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях до скасовування повітряної тривоги.
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