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Новини
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В Одесі пролунали вибухи

ракета

Зранку 24 квітня в Одесі пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Суспільне.

У регіоні оголошена повітряна тривога.  Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

За даними моніторингових Telegram-каналів по місту було запущено дві крилаті авіаційні ракети. Місцеві мешканці повідомляють, що після вибухів у деяких районах міста зникло світло.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів Одеси та району перебувати в укриттях до скасовування повітряної тривоги.

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Автор: 

вибух (4436) крилаті ракети (1070) обстріл (28196) Одеса (5433)


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Топ коментарі
+7
Чует, кацапская сволочь, свой конец!
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24.04.2024 07:47
+3
Было дело, сильно замигал свет, но у нас удержался.
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24.04.2024 07:46
+3
Держимся. Враг не пройдет. осталось немного(подпись Байдена). Кацапам - трында.
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24.04.2024 09:58
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Было дело, сильно замигал свет, но у нас удержался.
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24.04.2024 07:46 Відповісти
У нас досі немає світла.
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24.04.2024 08:38 Відповісти
Держимся. Враг не пройдет. осталось немного(подпись Байдена). Кацапам - трында.
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24.04.2024 09:58 Відповісти
Він вже 2 рази так робив і ніякої тринди не було. Що в цей час змінилось?
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24.04.2024 10:36 Відповісти
Наполовину перемололи военный потенциал ластоногих ааленей.
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24.04.2024 11:33 Відповісти
І чому ж фронт тоді постійно продавлюється?
"Відступ на підготовлені позиції"?
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24.04.2024 13:35 Відповісти
Чует, кацапская сволочь, свой конец!
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24.04.2024 07:47 Відповісти
Її вже помацала русня своїми брудними ракетами.
Мешканці Курсак та Пересипу дякують.
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24.04.2024 08:33 Відповісти
Не обращайте внимание на чмошника, который уничижительно отзывается о столице Киеве... Всю одесскую вату построим по стойке смирно.
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24.04.2024 10:04 Відповісти
Хлопчики, не сваріться, дівчата любити не будуть.
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24.04.2024 10:10 Відповісти
 
 