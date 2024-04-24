Жители Риги должны обустроить подвалы под укрытие, - мэрия
В столице Латвии местные власти призвали жителей навести порядок в подвалах и приспособить их к требованиям гражданской обороны.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LSM.
Местные власти просят рижан очистить подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.
Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.
Городские власти упорядочат подвалы нескольких муниципальных зданий. В подвале одной из школ проведут пресс-конференцию о том, как лучше приспособить помещение для создания укрытий. А в подвале центра социальной помощи - продемонстрируют обустройство на практике во время толоки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чоловік із сусідами в перші тижні стільки тих міток познищував, й по дахах лазили, а одного тупо у вікно побачив (стрьомний чувак у замінований ліс перся, наші військові там в перші часи розтяжок нафігачили)) - дзвінок знайомому - і військові впіймали, виявився закинутим за декілька місяців до повномасштабного, типу гастербайтер.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
всі шашлики та шпроти, в банки і на підвал.
Дивна влада, не то що в Уа.