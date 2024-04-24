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Новости
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Жители Риги должны обустроить подвалы под укрытие, - мэрия

рига,латвія,підвал

В столице Латвии местные власти призвали жителей навести порядок в подвалах и приспособить их к требованиям гражданской обороны.

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Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LSM.

Местные власти просят рижан очистить подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.

Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.

Городские власти упорядочат подвалы нескольких муниципальных зданий. В подвале одной из школ проведут пресс-конференцию о том, как лучше приспособить помещение для создания укрытий. А в подвале центра социальной помощи - продемонстрируют обустройство на практике во время толоки.

Автор: 

Латвия (1330) Рига (84) укрытие (129)


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Топ комментарии
+7
У Ризі багато вати і це велика проблема. Навіть у владі. Подивіться на нас і зрозумієте
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24.04.2024 09:04
+6
Хочеш миру-готуй підвал, під укриття.
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24.04.2024 09:05
+4
Не підвал, а Paladin, Patriot, HIMARS, IRIS-T, Leopard та інші подібні речі.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
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24.04.2024 09:11
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У Ризі багато вати і це велика проблема. Навіть у владі. Подивіться на нас і зрозумієте
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24.04.2024 09:04 Ответить
Їх за порєбрік треба викидати, бо підвали не допоможуть. Будуть наводити, як у нас.

Чоловік із сусідами в перші тижні стільки тих міток познищував, й по дахах лазили, а одного тупо у вікно побачив (стрьомний чувак у замінований ліс перся, наші військові там в перші часи розтяжок нафігачили)) - дзвінок знайомому - і військові впіймали, виявився закинутим за декілька місяців до повномасштабного, типу гастербайтер.
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24.04.2024 09:16 Ответить
Ми таких біля десятка взяли...
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24.04.2024 09:44 Ответить
Хочеш миру-готуй підвал, під укриття.
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24.04.2024 09:05 Ответить
Не підвал, а Paladin, Patriot, HIMARS, IRIS-T, Leopard та інші подібні речі.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
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24.04.2024 09:11 Ответить
Одне іншому не заважає..краще перебдіти..
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24.04.2024 09:17 Ответить
Доповнює.
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24.04.2024 09:18 Ответить
респект і поважуха ризькій владі.
всі шашлики та шпроти, в банки і на підвал.
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24.04.2024 09:10 Ответить
На підвал краще кацапів запхати...а ще краще на сейнер і заборт
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24.04.2024 09:41 Ответить
От дурні ті рижани... це ж вони весь бізнес так розлякають і їх президент втратить скількісь-там мільярдів баксів. Хай мангали облаштовують краще - адже росіяни теж люди і вони не зможуть на них напасти.
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24.04.2024 09:29 Ответить
росіяни люди? що вживаєш?
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24.04.2024 09:39 Ответить
Це сарказм.
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24.04.2024 09:58 Ответить
щось не схоже. Запитайте у нього щось на кшталт "Чий Крим". Може у нього щось не те з гумором
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24.04.2024 11:04 Ответить
1. Крим - Божий (с)
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24.04.2024 11:29 Ответить
Якось дивно, ніяких обіцянок шашликів на травневі і ніякої паніки і втечі інвестицій!!!
Дивна влада, не то що в Уа.
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24.04.2024 10:48 Ответить
 
 