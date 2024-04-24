Жители Риги должны обустроить подвалы под укрытие, - мэрия

В столице Латвии местные власти призвали жителей навести порядок в подвалах и приспособить их к требованиям гражданской обороны.

Читайте: На строительство укрытий в школах в этом году выделили 2,5 млрд грн. Их получат области, приближенные к зоне боевых действий, - Шмыгаль. ПЕРЕЧЕНЬ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на LSM.

Местные власти просят рижан очистить подвалы от мусора, обломков, опасных веществ, конструкций и предметов с острыми краями, которые могут представлять дополнительную опасность для людей.

Уборка подвалов должна быть согласована с управляющими домами, поскольку необходимо также обеспечить сбор вывезенного мусора.

Городские власти упорядочат подвалы нескольких муниципальных зданий. В подвале одной из школ проведут пресс-конференцию о том, как лучше приспособить помещение для создания укрытий. А в подвале центра социальной помощи - продемонстрируют обустройство на практике во время толоки.