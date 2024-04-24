Мешканці Риги мають облаштувати підвали під укриття, - мерія

У столиці Латвії місцева влада закликала мешканців навести лад у підвалах та пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

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Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LSM.

Місцева влада просить рижан очистити підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.

Міська влада впорядкує підвали кількох муніципальних будівель. У підвалі однієї зі шкіл проведуть пресконференцію щодо того, як краще пристосувати приміщення для створення укриттів. А в підвалі центру соціальної допомоги - продемонструють облаштування на практиці під час толоки.