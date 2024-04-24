УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11631 відвідувач онлайн
Новини
2 306 19

Мешканці Риги мають облаштувати підвали під укриття, - мерія

рига,латвія,підвал

У столиці Латвії місцева влада закликала мешканців навести лад у підвалах та пристосувати їх до вимог цивільної оборони.

Читайте: На будівництво укриттів у школах цьогоріч виділили 2,5 млрд грн. Їх отримають області, наближені до зони бойових дій, - Шмигаль. ПЕРЕЛІК

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LSM.

Місцева влада просить рижан очистити підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.

Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.

Міська влада впорядкує підвали кількох муніципальних будівель. У підвалі однієї зі шкіл проведуть пресконференцію щодо того, як краще пристосувати приміщення для створення укриттів. А в підвалі центру соціальної допомоги - продемонструють облаштування на практиці під час толоки.

Автор: 

Латвія (1343) Рига (58) укриття (291)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
У Ризі багато вати і це велика проблема. Навіть у владі. Подивіться на нас і зрозумієте
показати весь коментар
24.04.2024 09:04
+6
Хочеш миру-готуй підвал, під укриття.
показати весь коментар
24.04.2024 09:05
+4
Не підвал, а Paladin, Patriot, HIMARS, IRIS-T, Leopard та інші подібні речі.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
показати весь коментар
24.04.2024 09:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У Ризі багато вати і це велика проблема. Навіть у владі. Подивіться на нас і зрозумієте
показати весь коментар
24.04.2024 09:04 Відповісти
Їх за порєбрік треба викидати, бо підвали не допоможуть. Будуть наводити, як у нас.

Чоловік із сусідами в перші тижні стільки тих міток познищував, й по дахах лазили, а одного тупо у вікно побачив (стрьомний чувак у замінований ліс перся, наші військові там в перші часи розтяжок нафігачили)) - дзвінок знайомому - і військові впіймали, виявився закинутим за декілька місяців до повномасштабного, типу гастербайтер.
показати весь коментар
24.04.2024 09:16 Відповісти
Ми таких біля десятка взяли...
показати весь коментар
24.04.2024 09:44 Відповісти
Хочеш миру-готуй підвал, під укриття.
показати весь коментар
24.04.2024 09:05 Відповісти
Не підвал, а Paladin, Patriot, HIMARS, IRIS-T, Leopard та інші подібні речі.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
показати весь коментар
24.04.2024 09:11 Відповісти
Одне іншому не заважає..краще перебдіти..
показати весь коментар
24.04.2024 09:17 Відповісти
Доповнює.
показати весь коментар
24.04.2024 09:18 Відповісти
респект і поважуха ризькій владі.
всі шашлики та шпроти, в банки і на підвал.
показати весь коментар
24.04.2024 09:10 Відповісти
На підвал краще кацапів запхати...а ще краще на сейнер і заборт
показати весь коментар
24.04.2024 09:41 Відповісти
От дурні ті рижани... це ж вони весь бізнес так розлякають і їх президент втратить скількісь-там мільярдів баксів. Хай мангали облаштовують краще - адже росіяни теж люди і вони не зможуть на них напасти.
показати весь коментар
24.04.2024 09:29 Відповісти
росіяни люди? що вживаєш?
показати весь коментар
24.04.2024 09:39 Відповісти
Це сарказм.
показати весь коментар
24.04.2024 09:58 Відповісти
щось не схоже. Запитайте у нього щось на кшталт "Чий Крим". Може у нього щось не те з гумором
показати весь коментар
24.04.2024 11:04 Відповісти
1. Крим - Божий (с)
показати весь коментар
24.04.2024 11:29 Відповісти
Якось дивно, ніяких обіцянок шашликів на травневі і ніякої паніки і втечі інвестицій!!!
Дивна влада, не то що в Уа.
показати весь коментар
24.04.2024 10:48 Відповісти
 
 