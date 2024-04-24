Мешканці Риги мають облаштувати підвали під укриття, - мерія
У столиці Латвії місцева влада закликала мешканців навести лад у підвалах та пристосувати їх до вимог цивільної оборони.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на LSM.
Місцева влада просить рижан очистити підвали від сміття, уламків, небезпечних речовин, конструкцій та предметів з гострими краями, які можуть становити додаткову небезпеку для людей.
Прибирання підвалів має бути узгоджене з керуючими будинками, оскільки необхідно також забезпечити збирання вивезеного сміття.
Міська влада впорядкує підвали кількох муніципальних будівель. У підвалі однієї зі шкіл проведуть пресконференцію щодо того, як краще пристосувати приміщення для створення укриттів. А в підвалі центру соціальної допомоги - продемонструють облаштування на практиці під час толоки.
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Чоловік із сусідами в перші тижні стільки тих міток познищував, й по дахах лазили, а одного тупо у вікно побачив (стрьомний чувак у замінований ліс перся, наші військові там в перші часи розтяжок нафігачили)) - дзвінок знайомому - і військові впіймали, виявився закинутим за декілька місяців до повномасштабного, типу гастербайтер.
Ще ніхто не виграв війну, сидячи в підвалі.
всі шашлики та шпроти, в банки і на підвал.
Дивна влада, не то що в Уа.