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Рада увеличила численность ГПСУ на 15 тыс. военнослужащих

дпсу

Верховная Рада поддержала увеличение численности военнослужащих Госпогранслужбы Украины на 15 тыс. человек.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. Таким образом общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Законопроект №11091 поддержали 327 нардепов.

Голосування за збільшення чисельності ДПСУ

Также читайте: В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границами. Это один из критериев вступления в ЕС

Автор: 

ВР (29227) Госпогранслужба (6370) Железняк Ярослав (420)


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Топ комментарии
+11
важко західний кордон берегти від ухилянтів
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24.04.2024 11:33
+10
А скільки зараз цих псів ланцюгових зеленої диктатури, хєр зрозумієш. Зате на фронті нема ким ротацію робити.
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24.04.2024 11:40
+10
А взагалі то цифра - просто ******. Це ж десь 25 повноцінних бригад, які зі зброєю, техникої та навіть гвинтокрилами, тільки і займаються тим, що ловлять холопів, що розбігаються!
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24.04.2024 11:45
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важко західний кордон берегти від ухилянтів
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24.04.2024 11:33 Ответить
ні, комусь лише важко прочитати, що цей закон набуває чинності після скасування військового стану...
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24.04.2024 11:58 Ответить
Де це ви таке вичитали?
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24.04.2024 12:11 Ответить
А незаконна заборона на консульські послуги до набуття чинності новим законом про могилізацію Вам ні про що не говорить??
Три повнокровних бригади дармоїдів, я впевнений, будуть сформовані найближчим часом, і служитимуть в них далеко не хлопці з сіл та заводів! І "захищатимуть" вони Україну десь на буковинсько-закарпатському або галицько-волинському фронтах. Від українських громадян.
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24.04.2024 12:15 Ответить
ти як мала дитина...подумай сам навіщо СЬОГОДНІ голосується ТЕ що буде актуально через рік після НЕВІДОМО коли? Мабуть що б сьогодня вже були курсанти-конкурсанти, які будуть виконувати певні функції. А саме охороняти прикордонну ділянку шириною в 10 км, та ще й убезпечити себе від попадання на ЛБЗ
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24.04.2024 13:08 Ответить
Е-е-е...
Та нуйонах!
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24.04.2024 11:33 Ответить
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24.04.2024 11:33 Ответить
Якось по-дєбільному написано, "чисельність з дня припинення воєнного стану", чи 75000 чи 67000.
По-людськи можна написати, шлєппєри зелені? Все в них кручу-верчу, наїбать хочу.
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24.04.2024 11:38 Ответить
А скільки зараз цих псів ланцюгових зеленої диктатури, хєр зрозумієш. Зате на фронті нема ким ротацію робити.
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24.04.2024 11:40 Ответить
А взагалі то цифра - просто ******. Це ж десь 25 повноцінних бригад, які зі зброєю, техникої та навіть гвинтокрилами, тільки і займаються тим, що ловлять холопів, що розбігаються!
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24.04.2024 11:45 Ответить
не тільки. воно і воюють на нулях і кордон з рашкою/картопляшкою тримають.

А питання можна поставити і інакше: хлопи які розбігаються утримують певну кількість бригад в тилу, допомагаючи оркам
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24.04.2024 11:58 Ответить
Питання можна поставити і так: сенсу в цій діяльности не більше, ніж якби дворовий пес замість охорони подвір'я тільки і займався тим, що ловив та повертав назад розбігаючихся з нього блох, а в цей час лиса таскала курок з курятника.
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24.04.2024 12:12 Ответить
За виключенням того, що ми таки говоримо за живих людей.
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24.04.2024 12:13 Ответить
Зважайте що ДПС є у підпорядкуванні МВС-фактично збільшилась чисельність поліцейських сил!
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24.04.2024 11:51 Ответить
Хто щє хоче їм на дрони задонатити))??
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24.04.2024 11:52 Ответить
А були такі довбограї? Скрін з цього жебрацтва на шмарофоні я бачив, мабудь і були.
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24.04.2024 12:16 Ответить
наразі 60 тис ловить за рік 2 роки 20 тис ухилянтів.... причому вони повністю укомплектовані технікою.... дронами з тепловізорами

до цього додамо інші правоохоронні органи які там знаходяться для усилення кордону ... а логіка то де в цьому

а потім розповідають що тилових бригад недостатньо для ротації і вони не забезпечені для ведення бойових дій...
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24.04.2024 11:56 Ответить
Ну в принципе, после окончания войны Украине понадобится больше погранцов на границе с мордором, ибо орки резко вспомнят о родственниках в Украине.
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24.04.2024 11:57 Ответить
Какой-то пук в лужу.
Когда то окончание войны, какое оно будет, где будет проходить та граница, по какую сторону останутся те родственники, захотят ли они вспоминать о своих кацапских родственниках...
Столько вопросов и так мало ответов, но что-то ляпнуть надо.
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24.04.2024 12:24 Ответить
Когда бы она не закончилась, она закончится границей, которую орки будут пытаться пересечь в надежде попасть в Европу. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия уже запрашивают помощь у Германии для совместной охраны границы от незаконных мигрантов из Беларуси и рф. Украина после войны будет в таком же положении.
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24.04.2024 13:11 Ответить
Дык, причем тут тогда украинские пограничники к границе рашка <-> ЕС?
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24.04.2024 13:16 Ответить
У нас с орками граница заминирована, надо быть полным долбодятлом, чтоб щемиться через нее в надежде попасть в ЕС, проще распилить забор на границе ********** и Литвы.
Стало быть и какая-то увеличенная численность личного состава нам не будет нужна.
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24.04.2024 13:28 Ответить
Ага. Нужно же куда то пристроить тысячи мажорчиков охранять границу с Польшей. А может таможенников и их прислугу перенаправить в пограничники? А то у нас внешняя торговля как и пограничные переходы сократились в 10 раз а штат обслуги сидящей на шее государства тот же.
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24.04.2024 12:14 Ответить
 
 