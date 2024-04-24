Рада увеличила численность ГПСУ на 15 тыс. военнослужащих
Верховная Рада поддержала увеличение численности военнослужащих Госпогранслужбы Украины на 15 тыс. человек.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. Таким образом общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Законопроект №11091 поддержали 327 нардепов.
Топ комментарии
+11 MrStepanovM
показать весь комментарий24.04.2024 11:33
+10 Пупочный войлок
показать весь комментарий24.04.2024 11:40
+10 Пупочный войлок
показать весь комментарий24.04.2024 11:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Три повнокровних бригади дармоїдів, я впевнений, будуть сформовані найближчим часом, і служитимуть в них далеко не хлопці з сіл та заводів! І "захищатимуть" вони Україну десь на буковинсько-закарпатському або галицько-волинському фронтах. Від українських громадян.
Та нуйонах!
По-людськи можна написати, шлєппєри зелені? Все в них кручу-верчу, наїбать хочу.
А питання можна поставити і інакше: хлопи які розбігаються утримують певну кількість бригад в тилу, допомагаючи оркам
до цього додамо інші правоохоронні органи які там знаходяться для усилення кордону ... а логіка то де в цьому
а потім розповідають що тилових бригад недостатньо для ротації і вони не забезпечені для ведення бойових дій...
Когда то окончание войны, какое оно будет, где будет проходить та граница, по какую сторону останутся те родственники, захотят ли они вспоминать о своих кацапских родственниках...
Столько вопросов и так мало ответов, но что-то ляпнуть надо.
Стало быть и какая-то увеличенная численность личного состава нам не будет нужна.