Рада увеличила численность ГПСУ на 15 тыс. военнослужащих

Верховная Рада поддержала увеличение численности военнослужащих Госпогранслужбы Украины на 15 тыс. человек.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Парламент увеличил численность Государственной пограничной службы Украины на 15 тыс. военнослужащих. Таким образом общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения на территории Украины, составит до 75 000 человек, в том числе до 67 000 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Законопроект №11091 поддержали 327 нардепов.

Также читайте: В Украине заработал координационный центр интегрированного управления границами. Это один из критериев вступления в ЕС