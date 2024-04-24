Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців

Верховна Рада підтримала збільшення чисельності військовослужбовців Держприкордонслужби України на 15 тис. осіб.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт №11091 підтримали 327 нардепів.

Також читайте: В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Це один з критеріїв вступу до ЄС