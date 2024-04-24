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Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців

дпсу

Верховна Рада підтримала збільшення чисельності військовослужбовців Держприкордонслужби України на 15 тис. осіб.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт №11091 підтримали 327 нардепів.

Голосування за збільшення чисельності ДПСУ

Також читайте: В Україні запрацював координаційний центр інтегрованого управління кордонами. Це один з критеріїв вступу до ЄС

Автор: 

ВР (14941) Держприкордонслужба (5923) Железняк Ярослав (549)


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Топ коментарі
+11
важко західний кордон берегти від ухилянтів
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24.04.2024 11:33
+10
А скільки зараз цих псів ланцюгових зеленої диктатури, хєр зрозумієш. Зате на фронті нема ким ротацію робити.
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24.04.2024 11:40
+10
А взагалі то цифра - просто ******. Це ж десь 25 повноцінних бригад, які зі зброєю, техникої та навіть гвинтокрилами, тільки і займаються тим, що ловлять холопів, що розбігаються!
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24.04.2024 11:45
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важко західний кордон берегти від ухилянтів
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24.04.2024 11:33 Відповісти
ні, комусь лише важко прочитати, що цей закон набуває чинності після скасування військового стану...
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24.04.2024 11:58 Відповісти
Де це ви таке вичитали?
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24.04.2024 12:11 Відповісти
А незаконна заборона на консульські послуги до набуття чинності новим законом про могилізацію Вам ні про що не говорить??
Три повнокровних бригади дармоїдів, я впевнений, будуть сформовані найближчим часом, і служитимуть в них далеко не хлопці з сіл та заводів! І "захищатимуть" вони Україну десь на буковинсько-закарпатському або галицько-волинському фронтах. Від українських громадян.
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24.04.2024 12:15 Відповісти
ти як мала дитина...подумай сам навіщо СЬОГОДНІ голосується ТЕ що буде актуально через рік після НЕВІДОМО коли? Мабуть що б сьогодня вже були курсанти-конкурсанти, які будуть виконувати певні функції. А саме охороняти прикордонну ділянку шириною в 10 км, та ще й убезпечити себе від попадання на ЛБЗ
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24.04.2024 13:08 Відповісти
Е-е-е...
Та нуйонах!
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24.04.2024 11:33 Відповісти
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24.04.2024 11:33 Відповісти
Якось по-дєбільному написано, "чисельність з дня припинення воєнного стану", чи 75000 чи 67000.
По-людськи можна написати, шлєппєри зелені? Все в них кручу-верчу, наїбать хочу.
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24.04.2024 11:38 Відповісти
А скільки зараз цих псів ланцюгових зеленої диктатури, хєр зрозумієш. Зате на фронті нема ким ротацію робити.
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24.04.2024 11:40 Відповісти
А взагалі то цифра - просто ******. Це ж десь 25 повноцінних бригад, які зі зброєю, техникої та навіть гвинтокрилами, тільки і займаються тим, що ловлять холопів, що розбігаються!
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24.04.2024 11:45 Відповісти
не тільки. воно і воюють на нулях і кордон з рашкою/картопляшкою тримають.

А питання можна поставити і інакше: хлопи які розбігаються утримують певну кількість бригад в тилу, допомагаючи оркам
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24.04.2024 11:58 Відповісти
Питання можна поставити і так: сенсу в цій діяльности не більше, ніж якби дворовий пес замість охорони подвір'я тільки і займався тим, що ловив та повертав назад розбігаючихся з нього блох, а в цей час лиса таскала курок з курятника.
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24.04.2024 12:12 Відповісти
За виключенням того, що ми таки говоримо за живих людей.
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24.04.2024 12:13 Відповісти
Зважайте що ДПС є у підпорядкуванні МВС-фактично збільшилась чисельність поліцейських сил!
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24.04.2024 11:51 Відповісти
Хто щє хоче їм на дрони задонатити))??
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24.04.2024 11:52 Відповісти
А були такі довбограї? Скрін з цього жебрацтва на шмарофоні я бачив, мабудь і були.
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24.04.2024 12:16 Відповісти
наразі 60 тис ловить за рік 2 роки 20 тис ухилянтів.... причому вони повністю укомплектовані технікою.... дронами з тепловізорами

до цього додамо інші правоохоронні органи які там знаходяться для усилення кордону ... а логіка то де в цьому

а потім розповідають що тилових бригад недостатньо для ротації і вони не забезпечені для ведення бойових дій...
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24.04.2024 11:56 Відповісти
Ну в принципе, после окончания войны Украине понадобится больше погранцов на границе с мордором, ибо орки резко вспомнят о родственниках в Украине.
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24.04.2024 11:57 Відповісти
Какой-то пук в лужу.
Когда то окончание войны, какое оно будет, где будет проходить та граница, по какую сторону останутся те родственники, захотят ли они вспоминать о своих кацапских родственниках...
Столько вопросов и так мало ответов, но что-то ляпнуть надо.
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24.04.2024 12:24 Відповісти
Когда бы она не закончилась, она закончится границей, которую орки будут пытаться пересечь в надежде попасть в Европу. Польша, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия уже запрашивают помощь у Германии для совместной охраны границы от незаконных мигрантов из Беларуси и рф. Украина после войны будет в таком же положении.
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24.04.2024 13:11 Відповісти
Дык, причем тут тогда украинские пограничники к границе рашка <-> ЕС?
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24.04.2024 13:16 Відповісти
У нас с орками граница заминирована, надо быть полным долбодятлом, чтоб щемиться через нее в надежде попасть в ЕС, проще распилить забор на границе ********** и Литвы.
Стало быть и какая-то увеличенная численность личного состава нам не будет нужна.
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24.04.2024 13:28 Відповісти
Ага. Нужно же куда то пристроить тысячи мажорчиков охранять границу с Польшей. А может таможенников и их прислугу перенаправить в пограничники? А то у нас внешняя торговля как и пограничные переходы сократились в 10 раз а штат обслуги сидящей на шее государства тот же.
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24.04.2024 12:14 Відповісти
 
 