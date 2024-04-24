Рада збільшила чисельність ДПСУ на 15 тис. військовослужбовців
Верховна Рада підтримала збільшення чисельності військовослужбовців Держприкордонслужби України на 15 тис. осіб.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"Парламент збільшив чисельність Державної прикордонної служби України на 15 тис. військовослужбовців. Таким чином загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану на території України, становитиме до 75 000 осіб, у тому числі до 67 000 військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
Законопроєкт №11091 підтримали 327 нардепів.
Топ коментарі
+11 MrStepanovM
показати весь коментар24.04.2024 11:33
+10 Пупочный войлок
показати весь коментар24.04.2024 11:40
+10 Пупочный войлок
показати весь коментар24.04.2024 11:45
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Три повнокровних бригади дармоїдів, я впевнений, будуть сформовані найближчим часом, і служитимуть в них далеко не хлопці з сіл та заводів! І "захищатимуть" вони Україну десь на буковинсько-закарпатському або галицько-волинському фронтах. Від українських громадян.
Та нуйонах!
По-людськи можна написати, шлєппєри зелені? Все в них кручу-верчу, наїбать хочу.
А питання можна поставити і інакше: хлопи які розбігаються утримують певну кількість бригад в тилу, допомагаючи оркам
до цього додамо інші правоохоронні органи які там знаходяться для усилення кордону ... а логіка то де в цьому
а потім розповідають що тилових бригад недостатньо для ротації і вони не забезпечені для ведення бойових дій...
Когда то окончание войны, какое оно будет, где будет проходить та граница, по какую сторону останутся те родственники, захотят ли они вспоминать о своих кацапских родственниках...
Столько вопросов и так мало ответов, но что-то ляпнуть надо.
Стало быть и какая-то увеличенная численность личного состава нам не будет нужна.