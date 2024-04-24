Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до 3 лет

Правительство Грузии продлило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для украинцев.

Об этом говорится в постановлении правительства страны, передает Цензор.НЕТ.

"Граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться там в течение полных 3 лет", - говорится в документе.

При этом отмечается, что постановление вступает в силу с момента опубликования и продлевается с 24 февраля 2024 года.

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Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года он был продлен до двух.

По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии было около 27 тысяч граждан Украины.